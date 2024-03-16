https://ria.ru/20240316/suverenitet-1933410551.html

В Госдуме рассказали, как добиться экономического суверенитета

В Госдуме рассказали, как добиться экономического суверенитета - РИА Новости, 16.03.2024

В Госдуме рассказали, как добиться экономического суверенитета

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков сообщил, что экономический суверенитет России может создаваться, в том числе, за счет развития производства внутри страны. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:03

2024-03-16T06:03

2024-03-16T06:03

россия

александр бабаков

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков сообщил, что экономический суверенитет России может создаваться, в том числе, за счет развития производства внутри страны. "Суверенитет означает, что Россия имеет возможность строить свою собственную экономику, которая может предложить максимум потребления для внутреннего рынка, но это не мешает развитию других стран и обществ", - рассказал Бабаков на аргентинском радио, его слова приводит его пресс-служба. При этом, по его словам, суверенитет не является результатом только покупок за счет валютных резервов, различных рынков и других факторов. "Большинство продукции может быть произведено и предложено населению внутри страны", - отметил политик. Когда идет речь о военном суверенитете, это означает, что страна может обеспечить собственную безопасность, добавил он. "Суверенитет науки означает, что мы не идем на рынок, чтобы купить какие-то научные технологии, а имеем потенциальных молодых ученых, которые получают образование и видят свое будущее в научной сфере", - рассказал Бабаков.

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html

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россия, александр бабаков, госдума рф, экономика