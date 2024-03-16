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Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США - РИА Новости, 16.03.2024
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05:26 16.03.2024 (обновлено: 05:30 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ssha-1933410075.html
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США - РИА Новости, 16.03.2024
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:26
2024-03-16T05:30
в мире
сша
мальдивы
северная каролина
роман селезнев
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина. "В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и прочее", - сказал Антонов. "Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям", - добавил он. Антонов посещал Селезнева в тюрьме два года назад. Тогда он называл условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html
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сша
мальдивы
северная каролина
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в мире, сша, мальдивы, северная каролина, роман селезнев, анатолий антонов
В мире, США, Мальдивы, Северная Каролина, Роман Селезнев, Анатолий Антонов
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США

Посол Антонов сообщил, что в апреле посетит в тюрьме США Романа Селезнева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество.
Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
05:14
"В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и прочее", - сказал Антонов.
"Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям", - добавил он.
Антонов посещал Селезнева в тюрьме два года назад. Тогда он называл условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В США россиянин признал вину в попытке финансовой поддержки терроризма
8 января, 23:50
 
В миреСШАМальдивыСеверная КаролинаРоман СелезневАнатолий Антонов
 
 
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