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Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США - РИА Новости, 16.03.2024
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:26
2024-03-16T05:26
2024-03-16T05:30
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина. "В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и прочее", - сказал Антонов. "Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям", - добавил он. Антонов посещал Селезнева в тюрьме два года назад. Тогда он называл условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html
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в мире, сша, мальдивы, северная каролина, роман селезнев, анатолий антонов
В мире, США, Мальдивы, Северная Каролина, Роман Селезнев, Анатолий Антонов
Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США
Посол Антонов сообщил, что в апреле посетит в тюрьме США Романа Селезнева
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество.
Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах
и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина
.
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"В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и прочее", - сказал Антонов.
"Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям", - добавил он.
Антонов посещал Селезнева в тюрьме два года назад. Тогда он называл условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.
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