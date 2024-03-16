https://ria.ru/20240316/ssha-1933410075.html

Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США

Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США - РИА Новости, 16.03.2024

Антонов сообщил, что вскоре посетит россиянина Селезнева, осужденного в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:26

2024-03-16T05:26

2024-03-16T05:30

в мире

сша

мальдивы

северная каролина

роман селезнев

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил РИА Новости, что в апреле планирует посетить россиянина Романа Селезнева, осужденного в США в том числе за кибермошенничество. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и приговорен в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество, включая кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций, повлекших убытки на 170 миллионов долларов. Селезнев содержится в федеральной тюрьме в городке Батнер, штат Северная Каролина. "В апреле планирую навестить Романа Селезнева. Почти десять лет он находится в американских застенках. Состояние его здоровья критическое. Ощущение таково, что местные правоохранители над ним просто издеваются. Вместо томограммы головного мозга проводят УЗИ почек и прочее", - сказал Антонов. "Безусловно, мы серьезно обеспокоены самочувствием Романа. Ведь ему предстоит провести в тюрьме еще 12,5 лет. Продолжим добиваться его освобождения по гуманитарным соображениям", - добавил он. Антонов посещал Селезнева в тюрьме два года назад. Тогда он называл условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html

https://ria.ru/20240108/terrorizm-1920207729.html

сша

мальдивы

северная каролина

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