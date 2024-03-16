https://ria.ru/20240316/ssha-1933405591.html

Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона

Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона - РИА Новости, 16.03.2024

Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона

США, поставляя помощь Киеву, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T03:12

2024-03-16T03:12

2024-03-16T03:12

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США, поставляя помощь Киеву, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. "Третьим моментом моего анализа является крайне негативная характеристика роли Америки в украинском конфликте. Роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну. Страны, которая сама разрушает остатки прежнего престижа. Чем дальше будет наше движение на фронте, тем больше будет слабеть Америка и разрушаться мировой порядок, основанный на правилах", - сказал высокопоставленный российский дипломат. Антонов подчеркнул, что звучащие из Вашингтона утверждения о якобы нежелании Москвы вести диалог по Украине не соответствуют действительности. Как отметил посол РФ, если бы стороны конфликта реализовали согласованные в 2022 стамбульские договоренности, гибели на поле боя сотен тысяч украинцев можно было бы избежать. "Все можно было бы урегулировать мирным путем. Однако это не устраивало руководство натовских стран, в первую очередь США и Великобритании", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, сша, анатолий антонов, украина, россия