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Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона - РИА Новости, 16.03.2024
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03:12 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/ssha-1933405591.html
Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона
Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона - РИА Новости, 16.03.2024
Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона
США, поставляя помощь Киеву, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:12
2024-03-16T03:12
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США, поставляя помощь Киеву, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов. "Третьим моментом моего анализа является крайне негативная характеристика роли Америки в украинском конфликте. Роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну. Страны, которая сама разрушает остатки прежнего престижа. Чем дальше будет наше движение на фронте, тем больше будет слабеть Америка и разрушаться мировой порядок, основанный на правилах", - сказал высокопоставленный российский дипломат. Антонов подчеркнул, что звучащие из Вашингтона утверждения о якобы нежелании Москвы вести диалог по Украине не соответствуют действительности. Как отметил посол РФ, если бы стороны конфликта реализовали согласованные в 2022 стамбульские договоренности, гибели на поле боя сотен тысяч украинцев можно было бы избежать. "Все можно было бы урегулировать мирным путем. Однако это не устраивало руководство натовских стран, в первую очередь США и Великобритании", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, сша, анатолий антонов, украина, россия
В мире, США, Анатолий Антонов, Украина, Россия
Антонов рассказал, что будет способствовать ослаблению Вашингтона

Антонов: успехи российских войск на Украине будут все сильнее ослаблять США

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. США, поставляя помощь Киеву, сами разрушают остатки прежнего престижа, а успехи российских войск на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Третьим моментом моего анализа является крайне негативная характеристика роли Америки в украинском конфликте. Роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну. Страны, которая сама разрушает остатки прежнего престижа. Чем дальше будет наше движение на фронте, тем больше будет слабеть Америка и разрушаться мировой порядок, основанный на правилах", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
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Антонов подчеркнул, что звучащие из Вашингтона утверждения о якобы нежелании Москвы вести диалог по Украине не соответствуют действительности. Как отметил посол РФ, если бы стороны конфликта реализовали согласованные в 2022 стамбульские договоренности, гибели на поле боя сотен тысяч украинцев можно было бы избежать.
"Все можно было бы урегулировать мирным путем. Однако это не устраивало руководство натовских стран, в первую очередь США и Великобритании", - добавил собеседник агентства.
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