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США стремятся похоронить двусторонние отношения с Россией, заявил Антонов

США стремятся похоронить двусторонние отношения с Россией, заявил Антонов - РИА Новости, 16.03.2024

США стремятся похоронить двусторонние отношения с Россией, заявил Антонов

Очередное неприемлемое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина говорит о стремлении Вашингтона похоронить... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:14

2024-03-16T02:14

2024-03-16T04:43

россия

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Очередное неприемлемое высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина говорит о стремлении Вашингтона похоронить двусторонние отношения и нанести России стратегическое поражение, считает посол в США Анатолий Антонов.Байден в пятницу на праздничном обеде в честь Ирландии призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин — "бандит"."Я уверен, что подавляющее большинство, извините, что я говорю это, но я думаю, большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я продолжаю призывать каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит", — заявил Байден."Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении "похоронить" двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение". Налицо бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим", — сказал Антонов, чей комментарий обнародовало посольство в соцсетях.По его словам, в Вашингтоне не жалеют сил, тщетно пытаясь подпортить россиянам праздник, многонациональный народ РФ определяет свое будущее на выборах президента. Как отметил Антонов, еще не завершилось голосование, а американские власти грозят непризнанием итогов волеизъявления и "карательными" акциями для наблюдателей."Одновременно отмечаем всплеск - явно не без помощи стран Запада - хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Более того - здесь никак не порицают целый ряд террористических вылазок и диверсий укробандеровцев против гражданского населения. Это и есть пресловутые идеалы западной демократии, которым глобальное большинство должно слепо следовать?" — задался вопросом глава дипмиссии России в Вашингтоне.Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден — "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html

https://ria.ru/20240313/bayden-1932633622.html

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россия, в мире, сша, джо байден, владимир путин, анатолий антонов