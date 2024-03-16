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Современный спортивный комплекс открылся в Тверской области - РИА Новости, 16.03.2024
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Тверская область
 
18:18 16.03.2024 (обновлено: 18:21 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/sportkompleks-1933539723.html
Современный спортивный комплекс открылся в Тверской области
Современный спортивный комплекс открылся в Тверской области - РИА Новости, 16.03.2024
Современный спортивный комплекс открылся в Тверской области
В городе Бежецк Тверской области состоялось открытие современного спортивного комплекса "Коралл-Арена"; с работой комплекса ознакомился глава региона Игорь... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T18:18
2024-03-16T18:21
тверская область
общество
калязин
кашин
кимры
игорь руденя
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В городе Бежецк Тверской области состоялось открытие современного спортивного комплекса "Коралл-Арена"; с работой комплекса ознакомился глава региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого значимого проекта."Новый комплекс с круглогодичным ледовым катком, универсальной площадкой для игровых видов спорта может одновременно принимать до 500 человек. Это открывает для Бежецкого округа и всего северо-востока нашего региона новые возможности в развитии спорта и проведении соревнований высокого уровня. Благодаря президентским национальным проектам в ближайшие три года крупные спортивные объекты появятся в Калязине, Кашине, Кимрах, Твери и Торжке. Это создаст новые возможности для занятий физкультурой и спортом, увеличения сторонников здорового образа жизни в Верхневолжье. Желаю комплексу успешной работы, а всем жителям Бежецкого округа новых достижений в спорте и жизни", – отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении.Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором – универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол и также трибунами, в третьем – вспомогательные помещения, где, в частности, расположены гардероб, буфет, прокат коньков, раздевалки с душевыми, кабинет врача, тренерский кабинет, тренажерный зал."Это очень долгожданный спортивный комплекс. От имени ветеранов бежецкого спорта хотел бы поблагодарить Губернатора Тверской области, правительство региона за столь значимый подарок для нашего города. Это спортивное сооружение поможет нам приобщать к занятиям физической культурой и спортом большее количество населения нашего округа, принимать не только областные, но всероссийские соревнования", – цитируют в пресс-службе инструктора-методиста комплексной спортивной школы Бежецка Анатолия Красавина.В день открытия в спорткомплексе прошел товарищеский хоккейный матч, в котором встретились сборная любительская команда города Бежецка и команда выпускников и воспитанников Митинского детского дома. Также был сыгран товарищеский матч по волейболу.На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется проведение уроков физкультуры для учащихся ряда школ Бежецкого округа, спартакиад школьников, различных соревнований, Дней здоровья, тренировок по волейболу, футболу, легкой и тяжелой атлетике для воспитанников комплексной спортивной школы Бежецка, по хоккею для обучающихся Сонковской спортивной школы, а также учебно-тренировочных сборов для юных хоккеистов региона в период школьных каникул.Отапливаться "Коралл-Арена" будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html
https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html
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общество, калязин, кашин, кимры, игорь руденя
Тверская область, Общество, Калязин, Кашин, Кимры, Игорь Руденя

Современный спортивный комплекс открылся в Тверской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии современного спортивного комплекса "Коралл-Арена" в городе Бежецк
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии современного спортивного комплекса Коралл-Арена в городе Бежецк
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии современного спортивного комплекса "Коралл-Арена" в городе Бежецк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В городе Бежецк Тверской области состоялось открытие современного спортивного комплекса "Коралл-Арена"; с работой комплекса ознакомился глава региона Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого значимого проекта.
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"Новый комплекс с круглогодичным ледовым катком, универсальной площадкой для игровых видов спорта может одновременно принимать до 500 человек. Это открывает для Бежецкого округа и всего северо-востока нашего региона новые возможности в развитии спорта и проведении соревнований высокого уровня. Благодаря президентским национальным проектам в ближайшие три года крупные спортивные объекты появятся в Калязине, Кашине, Кимрах, Твери и Торжке. Это создаст новые возможности для занятий физкультурой и спортом, увеличения сторонников здорового образа жизни в Верхневолжье. Желаю комплексу успешной работы, а всем жителям Бежецкого округа новых достижений в спорте и жизни", – отметил Руденя, слова которого приводятся в сообщении.
Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором – универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол и также трибунами, в третьем – вспомогательные помещения, где, в частности, расположены гардероб, буфет, прокат коньков, раздевалки с душевыми, кабинет врача, тренерский кабинет, тренажерный зал.
"Это очень долгожданный спортивный комплекс. От имени ветеранов бежецкого спорта хотел бы поблагодарить Губернатора Тверской области, правительство региона за столь значимый подарок для нашего города. Это спортивное сооружение поможет нам приобщать к занятиям физической культурой и спортом большее количество населения нашего округа, принимать не только областные, но всероссийские соревнования", – цитируют в пресс-службе инструктора-методиста комплексной спортивной школы Бежецка Анатолия Красавина.
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В день открытия в спорткомплексе прошел товарищеский хоккейный матч, в котором встретились сборная любительская команда города Бежецка и команда выпускников и воспитанников Митинского детского дома. Также был сыгран товарищеский матч по волейболу.
На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется проведение уроков физкультуры для учащихся ряда школ Бежецкого округа, спартакиад школьников, различных соревнований, Дней здоровья, тренировок по волейболу, футболу, легкой и тяжелой атлетике для воспитанников комплексной спортивной школы Бежецка, по хоккею для обучающихся Сонковской спортивной школы, а также учебно-тренировочных сборов для юных хоккеистов региона в период школьных каникул.
Отапливаться "Коралл-Арена" будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест, заключили в пресс-службе.
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Тверская областьОбществоКалязинКашинКимрыИгорь Руденя
 
 
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