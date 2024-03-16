https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933565881.html

Спецоперация, 16 марта: попытки ВСУ прорваться в Россию в дни выборов

Спецоперация, 16 марта: попытки ВСУ прорваться в Россию в дни выборов - РИА Новости, 16.03.2024

Спецоперация, 16 марта: попытки ВСУ прорваться в Россию в дни выборов

О попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию России, эвакуации жителей Сумской области Украины и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:25

2024-03-16T21:25

2024-03-16T22:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

белгородская область

роман старовойт

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гуидо крозетто

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. О попытках украинских диверсантов проникнуть на территорию России, эвакуации жителей Сумской области Украины и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Украинские диверсанты пытаются прорваться в РоссиюУкраинские военные обстреливают Белгородскую область и не оставляют попыток прорваться на территорию России на фоне проходящих в стране президентских выборов, однако им не позволяют это сделать российские военнослужащие. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинская армия за прошедшие сутки выпустила по региону более 130 снарядов, из них 23 танковых. В результате погибли двое мирных жителей, 19 получили ранения. Кроме того, как следует из сводки Минобороны, за прошедшие сутки дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 16 беспилотников, 16 реактивных снарядов Vampire и ракету комплекса "Точка-У". В военном ведомстве также рассказали, что военнослужащие группировки "Запад" на гаубицах "Мста-Б" продолжают уничтожать украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются прорваться в Россию.Неспокойно и в соседней с Белгородской приграничной Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что при обстреле со стороны Украины получили повреждения объекты на территории агрофирмы "Южная", обошлось без жертв. Утром обстрелам подвергались Кореневский и Глушковский районы области. В Глушковском районе попали под удар село Попово-Лежачи и поселок Теткино, который обстреливают пятый день подряд. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром силы ПВО при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа "Стриж", запущенный украинскими военными. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак на российские территории.Одним ударомГлава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации. Как сообщили в ведомстве, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру, что около 300 боевиков украинского формирования "Кракен" были уничтожены одним точным ударом объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) весом в 1,5 тонны. Кроме того, по словам Кима, противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.Также в Минобороны отметили, что за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем удалось уничтожить три американских комплекса Patriot, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Теряют западную техникуВ субботу Минобороны опубликовало сводку о проведении спецоперации. За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на всех направлениях ведения СВО, а также отразили четыре атаки и три контратаки на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Потери ВСУ при этом составили порядка 870 солдат. Кроме того, Киев лишился двух боевых бронированных машин, двух гаубиц "Мста-Б", пяти гаубиц Д-20 и семи орудий Д-30, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", гаубицы FH-70 и САУ AS-90 Braveheart производства Великобритании, а также орудия М119 и артиллерийской системы М777 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".Российские артиллерия и авиация за сутки поразили цех сборки беспилотников в районе Конотопа в Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе Одессы, а также четыре пункта управления беспилотниками. Системы ПВО сбили 108 украинских беспилотников, 17 реактивных снарядов, в том числе 15 боеприпасов Vampire чешского производства, один HIMARS производства США и один "Град".Кроме того, в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины российские подразделения нанесли комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника, отразили атаки и пресекли попытки проникновения на территорию России ДРГ со стороны Поповки в Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка в Белгородской области. "В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и боевая машина РСЗО "Град", — добавили в ведомстве.Помогли подпольщики Как сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в субботу украинские войска несколько раз атаковали Донецк, применяли беспилотники-камикадзе, сбрасывали с дронов взрывоопасные предметы, обстреливали кассетными снарядами калибра 155 миллиметров. Также обстрелам подвергалась Горловка. На подконтрольном Киеву правом берегу Днепра по позициям украинских войск было нанесено несколько ударов. Выявить их позиции помогли подпольщики, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Забегают впередГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто не поддержал прошедшую в пятницу трехстороннюю встречу лидеров Германии, Польши и Франции по Украине. Он назвал ее "забеганием вперед" и сообщил, что такое мероприятие разделяет сложившиеся коалиции. "Продолжать в такой сложный момент делить коалиции, которые помогали Украине, на множество частей мне кажется малопрактичным. <...> Проблема в том, чтобы делать правильные вещи вместе. У нас много встреч в месяц на уровне ЕС и НАТО, я действительно не могу понять этих забеганий вперед", — заявил он в интервью газете la Repubblica. По словам Крозетто, подобный метод выглядит ошибочным, поскольку если у западных союзников есть задача "принудить Россию к переговорам", то ее не удастся склонить "через разобщенность, при которой все пытаются ускориться, возможно, только по внутриполитическим причинам". ЭвакуацияВласти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. Местное издание "Зеркало недели" сообщило, что, по утверждению областной военной администрации, выехали все жители 22 населенных пунктов на территории шести общин. Как заявили власти, за последние три дня из Великописаревской общины Ахтырского района выехали 180 человек. Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933553119.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933561458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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