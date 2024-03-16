https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933527588.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.03.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:36

2024-03-16T17:36

2024-03-16T17:36

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 16 марта 2024 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили несколько атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южнодонецком направлениях и в приграничной зоне Белгородской области. Параллельно поражена живая сила и военная техника противника в 149 районах.Российские части нанесли удары по цеху сборки беспилотников и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, четырем пунктам управления дронами. Средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов РСЗО Vampire, HIMARS и "Град", 108 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 269 вертолетов, 15681 беспилотник, 486 зенитных ракетных комплексов, 1240 реактивных систем залпового огня, 15505 танков и других бронемашин, 8425 орудий полевой артиллерии и 19829 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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