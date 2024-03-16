https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933477073.html

Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области

Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024

Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области

Российские военные поразили украинский цех сборки беспилотников в районе Конотопа Сумской области, а также четыре пункта управления дронами ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:29

2024-03-16T13:29

2024-03-16T13:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сумская область

вооруженные силы украины

конотоп

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех сборки беспилотников в районе Конотопа Сумской области, а также четыре пункта управления дронами ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240316/vsu-1933471022.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, конотоп