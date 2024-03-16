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Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024
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13:29 16.03.2024 (обновлено: 13:35 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933477073.html
Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области
Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 16.03.2024
Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области
Российские военные поразили украинский цех сборки беспилотников в районе Конотопа Сумской области, а также четыре пункта управления дронами ВСУ, сообщило в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:29
2024-03-16T13:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
конотоп
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех сборки беспилотников в районе Конотопа Сумской области, а также четыре пункта управления дронами ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240316/vsu-1933471022.html
россия
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины, конотоп
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Конотоп
Российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области

Минобороны: российские военные поразили цех БПЛА в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные поразили украинский цех сборки беспилотников в районе Конотопа Сумской области, а также четыре пункта управления дронами ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Поражены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, пункты временной дислокации боевиков нацформирований "Лють" и "Цунами" в районе города Одесса, четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 149 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныКонотоп
 
 
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