https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933476531.html

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.03.2024

ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:25

2024-03-16T13:25

2024-03-16T13:31

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пять орудий Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, украина, в мире