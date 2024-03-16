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ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.03.2024
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13:25 16.03.2024 (обновлено: 13:31 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933476531.html
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:25
2024-03-16T13:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пять орудий Д-30", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область, Украина, В мире
ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 50 военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
РСЗО 9К57 Ураган Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО 9К57 "Ураган" Центрального военного округа работает по позициям ВСУ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении более 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение формированиям 14-й, 68-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Берестовое Харьковской области и Надия Луганской народной республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также пять орудий Д-30", - сказали в ведомстве.
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