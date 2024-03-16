https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933475970.html

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:20

2024-03-16T13:20

2024-03-16T13:33

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР."Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html

россия

сша

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, украина