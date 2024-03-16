https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933475970.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:20
2024-03-16T13:20
2024-03-16T13:33
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР."Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили четыре склада ВСУ на Донецком направлении