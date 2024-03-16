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Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024
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13:20 16.03.2024 (обновлено: 13:33 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933475970.html
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 16.03.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T13:20
2024-03-16T13:33
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР."Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933462869.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, украина
Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина
Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили четыре склада ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" Центрального военного округа по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские войска отразили атаку ВСУ на донецком направлении, уничтожили склад боеприпасов, потери Украины составили до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка ДНР.
"Также в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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