https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412782.html

Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА

Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024

Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:07

2024-03-16T07:07

2024-03-16T07:16

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

курская область

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курская область