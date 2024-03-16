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Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА
Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 16.03.2024
Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:07
2024-03-16T07:07
2024-03-16T07:16
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников, реактивный снаряд системы Vampire и ракету тактического ракетного комплекса "Точка-У" над территориями Курской и Белгородской областей, сообщили в субботу в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа, тактического ракетного комплекса "Точка-У" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области; три БПЛА, реактивный снаряд и ракета ТРК "Точка-У" над территорией Белгородской области.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курская область
Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА
МО: в Белгородской и Курской областях силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА