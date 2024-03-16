https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933409150.html

Десантники совершили за сутки более 20 удачных атак дронами

Десантники совершили за сутки более 20 удачных атак дронами - РИА Новости, 16.03.2024

Десантники совершили за сутки более 20 удачных атак дронами

Более 20 ударов по объектам ВСУ нанесли за сутки мобильные расчеты FPV-дронов ставропольские десантники новороссийского соединения Воздушно-десантных войск, из... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T05:11

2024-03-16T05:11

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Более 20 ударов по объектам ВСУ нанесли за сутки мобильные расчеты FPV-дронов ставропольские десантники новороссийского соединения Воздушно-десантных войск, из состава группировки войск "Днепр" на Запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Десантники осуществили запуск FPV-дронов, операторы вывели на опорные пункты с личным составом ВСУ. Оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель", - сообщили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, расчеты FPV-дронов точно поразили личный состав ВСУ в укрытии опорного пункта. "Повторными ударами других FPV-дронов и квадрокоптеров со сбросами было уничтожено еще несколько выживших украинских боевиков", - пояснили в МО РФ. Уточняется, что за сутки расчеты десантников осуществили более 20 успешных атак по позициям ВСУ.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933409012.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность