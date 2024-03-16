https://ria.ru/20240316/soboleznovaniya-1933401647.html

Медведев выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Медведев выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта - РИА Новости, 16.03.2024

Медведев выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив связь его таланта с... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T01:25

2024-03-16T01:25

2024-03-16T01:28

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив связь его таланта с эпохой в культуре и искусстве России, сообщили в секретариате зампреда. Народный артист РФ, президент Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался в пятницу на 90-м году жизни. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Александра Анатольевича Ширвиндта. Человек удивительного, многогранного таланта, он завоевал любовь и признание миллионов зрителей. С его творчеством как актера, режиссера, сценариста, писателя, ведущего связана особая эпоха в культуре и искусстве России. На сцене театра и в кинематографе Александр Ширвиндт создал целую галерею ярких, незабываемых героев, в каждом из которых - частица его обаяния и мудрости, тонкого юмора и безупречного чувства стиля, благородства и искренности, душевной щедрости, энергии", - отметил Медведев. Зампред Совбеза добавил, что Ширвиндт был человеком активным и неравнодушным, душой Московского академического театра сатиры, которым руководил в течение многих лет. Как педагог, как добавил Медведев, Ширвиндт воспитал целую плеяду молодых дарований, помог найти свой путь в искусстве десяткам талантливых актеров. "В нашей памяти он останется человеком, без которого невозможно представить себе не только отечественный театр и кино, но и жизнь каждого из нас, наши лучшие воспоминания и самые искренние эмоции. Эта потеря – горькая и невосполнимая. Скорблю вместе с вами. Прошу передать слова моего сочувствия и поддержки всем родным и близким, друзьям и коллегам Александра Анатольевича Ширвиндта", - отметил Медведев. Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. После окончания Щукинского театрального училища в 1956 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова"). Ширвиндт с 1970 года служил в Театре Сатиры, в период с 2000 по 2021 год был художественным руководителем театра, в 2021 году стал его президентом. Кроме того, актер преподавал в Театральном институте имени Щукина. Ширвиндт широко известен по своим ролям в кино, среди которых такие картины как "Ирония судьбы или с легким паром!", "Трое в лодке не считая собаки", "Принцесса цирка" и другие.

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россия, москва, александр ширвиндт, дмитрий медведев, культура