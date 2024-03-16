https://ria.ru/20240316/shoygu-1933412662.html

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 16.03.2024

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:04

2024-03-16T07:04

2024-03-16T09:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, сообщили в военном ведомстве. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу <...> заслушал доклады командующих по текущей обстановке на операционных направлениях в зоне проведения специальной военной операции, характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях", — рассказали в Минобороны. Шойгу обратил особое внимание на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также ведения контрбатарейной борьбы.В частности, начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе от российских высокоточных средств поражения и ударных беспилотников.В министерстве также отметили, что только за последнюю неделю разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф