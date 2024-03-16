https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

"Конец близок": немцы пришли в ярость от нового обещания Шольца Украине

"Конец близок": немцы пришли в ярость от нового обещания Шольца Украине - РИА Новости, 16.03.2024

"Конец близок": немцы пришли в ярость от нового обещания Шольца Украине

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может рассчитывать на помощь Берлина, Парижа и... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:37

2024-03-16T13:37

2024-03-16T15:12

в мире

украина

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

дональд туск

нато

евросоюз

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина может рассчитывать на помощь Берлина, Парижа и Варшавы."Самое главное — остановить Макрона и не дать втянуть нас в войну с Россией", — предупредил Planetary Intelligence - #TeamWissenschaft."Вы растрачиваете наши деньги от налогов на конфликт, который нашим и не является, в одной из самых коррумпированных стран мира, которая даже не член ни ЕС, ни НАТО. Вы все еще не знаете об этом?" — обратился к канцлеру Juergen Freymann."Вы этого хотите! Никогда не говорите от лица немецких граждан. Это вы хотите инвестировать в этот конфликт. Его можно было с самого начала избежать!" — возмутилась Kris."Ваш конец уже близок", — заключила Daphne.В пятницу в Берлине состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши. По данным правительств, канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск в так называемом формате Веймарского треугольника обсудили вопросы поддержки Украины.В России не раз подчеркивали, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html

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украина

германия

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в мире, украина, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, дональд туск, нато, евросоюз