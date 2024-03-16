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Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 16.03.2024

Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке

Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке в ночь на субботу, доступ к нему может быть временно ограничен, сообщается в официальной группе РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:53

2024-03-16T06:53

2024-03-16T06:53

технологии

российский красный крест

происшествия

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке в ночь на субботу, доступ к нему может быть временно ограничен, сообщается в официальной группе организации в соцсети "ВКонтакте". "Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен", - говорится в сообщении. По словам председателя РКК Павла Савчука, тот, кто это сделал, "не стыдится нападать на информационные ресурсы гуманитарных организаций и не понимает последствия своих действий". Он добавил, что подобные действия недопустимы. На данный момент сайт не работает.

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технологии, российский красный крест, происшествия, россия