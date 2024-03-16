https://ria.ru/20240316/sayt-1933412058.html
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 16.03.2024
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке в ночь на субботу, доступ к нему может быть временно ограничен, сообщается в официальной группе РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:53
2024-03-16T06:53
2024-03-16T06:53
технологии
российский красный крест
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149946/97/1499469732_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_79b8dbf7aa53f248a0408e9455abfe6e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке в ночь на субботу, доступ к нему может быть временно ограничен, сообщается в официальной группе организации в соцсети "ВКонтакте". "Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен", - говорится в сообщении. По словам председателя РКК Павла Савчука, тот, кто это сделал, "не стыдится нападать на информационные ресурсы гуманитарных организаций и не понимает последствия своих действий". Он добавил, что подобные действия недопустимы. На данный момент сайт не работает.
https://ria.ru/20240221/podpisi-1928627351.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149946/97/1499469732_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6728a58a32e2acea0410efce2f8b1a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, российский красный крест, происшествия, россия
Технологии, Российский Красный Крест, Происшествия, Россия
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
Сайт Российского Красного Креста атаковали хакеры в ночь на субботу
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Сайт Российского Красного Креста (РКК) подвергся хакерской атаке в ночь на субботу, доступ к нему может быть временно ограничен, сообщается в официальной группе
организации в соцсети "ВКонтакте".
"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке. Сейчас наши специалисты устраняют возникшие проблемы, доступ к сайту может быть временно ограничен", - говорится в сообщении.
По словам председателя РКК Павла Савчука, тот, кто это сделал, "не стыдится нападать на информационные ресурсы гуманитарных организаций и не понимает последствия своих действий". Он добавил, что подобные действия недопустимы.
На данный момент сайт не работает.
Россиянам рассказали, как хакеры получают доступ к электронным подписям