https://ria.ru/20240316/pvo-1933423870.html

ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области

ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2024

ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области

Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:59

2024-03-16T08:59

2024-03-16T09:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом ещё восьми реактивных снарядов утром."Шестнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412782.html

https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, белгородская область