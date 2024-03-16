https://ria.ru/20240316/pvo-1933423870.html
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2024
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:59
2024-03-16T08:59
2024-03-16T09:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом ещё восьми реактивных снарядов утром."Шестнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412782.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область
ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Белгородской области
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении над территорией Белгородской области трёх беспилотников, снаряда РСЗО Vampire и ракеты "Точка-У" ночью, а потом ещё восьми реактивных снарядов утром.
Силы ПВО в двух областях уничтожили восемь украинских БПЛА
"Шестнадцатого марта около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали пять человек