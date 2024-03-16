https://ria.ru/20240316/primore-1933420368.html

В Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой

В Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой - РИА Новости, 16.03.2024

В Приморье мужчина застрелил жену и ребенка, а после покончил с собой

В селе Григорьевка Михайловского района Приморья ранее судимый местный житель застрелил свою жену и ребёнка, а потом совершил самоубийство, сообщает краевая... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:37

2024-03-16T08:37

2024-03-16T08:37

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. В селе Григорьевка Михайловского района Приморья ранее судимый местный житель застрелил свою жену и ребёнка, а потом совершил самоубийство, сообщает краевая прокуратура. "Предварительно установлено, что в ночь с 15 на 16 марта 2024 года в с. Григорьевка 52-летний мужчина по месту жительства произвел выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка, 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Отмечается, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Районная прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту инцидента. Ведомство намерено оценить полноту мер, принимаемых уполномоченными органами к контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых граждан, а также проверить работу органов исправительной системы по контролю за условно осужденными гражданами.

https://ria.ru/20240315/mladenets-1933156729.html

https://ria.ru/20240301/ubiystvo-1930552259.html

приморский край

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край