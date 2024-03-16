https://ria.ru/20240316/predmet-1933491740.html

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом - РИА Новости, 16.03.2024

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом

Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:45

2024-03-16T14:45

2024-03-16T23:29

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Утром в субботу украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе Донецка, повредил несколько домов. Журналист РИА Новости прибыл на место, чтобы снять последствия взрыва и опросить очевидцев. Когда он беседовал с местной жительницей, над ними с характерным жужжанием появился еще один дрон, этот момент попал на видео, снятое журналистом. Корреспондент и местная жительница укрылись в ее доме, когда дрон атаковал стоящую на участке баню. В результате никто не пострадал. "Там дрон прилетел. Потом сброс был, когда мы в доме были", - рассказал журналист РИА Новости. На одежде журналиста РИА Новости на спине были большие белые буквы "Пресса", которые, скорее всего, были видны оператору дрона.

https://ria.ru/20240316/sotrudnik-1933566702.html

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в мире, донецк