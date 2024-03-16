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В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом - РИА Новости, 16.03.2024
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:45
2024-03-16T14:45
2024-03-16T23:29
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Утром в субботу украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе Донецка, повредил несколько домов. Журналист РИА Новости прибыл на место, чтобы снять последствия взрыва и опросить очевидцев. Когда он беседовал с местной жительницей, над ними с характерным жужжанием появился еще один дрон, этот момент попал на видео, снятое журналистом. Корреспондент и местная жительница укрылись в ее доме, когда дрон атаковал стоящую на участке баню. В результате никто не пострадал. "Там дрон прилетел. Потом сброс был, когда мы в доме были", - рассказал журналист РИА Новости. На одежде журналиста РИА Новости на спине были большие белые буквы "Пресса", которые, скорее всего, были видны оператору дрона.
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в мире, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом
ВСУ сбросили ВОП рядом с журналистом, снимавшим последствия обстрела в Донецке
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в субботу украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе Донецка, повредил несколько домов. Журналист РИА Новости прибыл на место, чтобы снять последствия взрыва и опросить очевидцев. Когда он беседовал с местной жительницей, над ними с характерным жужжанием появился еще один дрон, этот момент попал на видео, снятое журналистом. Корреспондент и местная жительница укрылись в ее доме, когда дрон атаковал стоящую на участке баню. В результате никто не пострадал.
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"Там дрон прилетел. Потом сброс был, когда мы в доме были", - рассказал журналист РИА Новости.
На одежде журналиста РИА Новости на спине были большие белые буквы "Пресса", которые, скорее всего, были видны оператору дрона.
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