Рейтинг@Mail.ru
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 16.03.2024 (обновлено: 23:29 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/predmet-1933491740.html
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом - РИА Новости, 16.03.2024
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом
Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:45
2024-03-16T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Утром в субботу украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе Донецка, повредил несколько домов. Журналист РИА Новости прибыл на место, чтобы снять последствия взрыва и опросить очевидцев. Когда он беседовал с местной жительницей, над ними с характерным жужжанием появился еще один дрон, этот момент попал на видео, снятое журналистом. Корреспондент и местная жительница укрылись в ее доме, когда дрон атаковал стоящую на участке баню. В результате никто не пострадал. "Там дрон прилетел. Потом сброс был, когда мы в доме были", - рассказал журналист РИА Новости. На одежде журналиста РИА Новости на спине были большие белые буквы "Пресса", которые, скорее всего, были видны оператору дрона.
https://ria.ru/20240316/sotrudnik-1933566702.html
https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет рядом с журналистом

ВСУ сбросили ВОП рядом с журналистом, снимавшим последствия обстрела в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет недалеко от журналиста, снимавшего в Донецке последствия предыдущего взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в субботу украинский дрон сбросил взрывоопасный предмет в Куйбышевском районе Донецка, повредил несколько домов. Журналист РИА Новости прибыл на место, чтобы снять последствия взрыва и опросить очевидцев. Когда он беседовал с местной жительницей, над ними с характерным жужжанием появился еще один дрон, этот момент попал на видео, снятое журналистом. Корреспондент и местная жительница укрылись в ее доме, когда дрон атаковал стоящую на участке баню. В результате никто не пострадал.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Сотрудник предприятия в Белгороде пострадал после повторного обстрела ВСУ
Вчера, 21:28
«
"Там дрон прилетел. Потом сброс был, когда мы в доме были", - рассказал журналист РИА Новости.
На одежде журналиста РИА Новости на спине были большие белые буквы "Пресса", которые, скорее всего, были видны оператору дрона.
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Мы не реагируем": в ВСУ раскрыли подробности о ситуации на передовой
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала