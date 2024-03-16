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Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
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20:02 16.03.2024 (обновлено: 22:54 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/pozdravlenie-1933554677.html
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией - РИА Новости, 16.03.2024
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:02
2024-03-16T22:54
политика
россия
владимир путин
республика крым
севастополь
украина
сергей аксенов (политик)
олег белавенцев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву (2014-2016) и поздравил их с 10-летием воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией", - сказал Песков.В субботу исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html
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политика, россия, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), олег белавенцев, оон, владимир константинов
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Крым, Севастополь, Украина, Сергей Аксенов (политик), Олег Белавенцев, ООН, Владимир Константинов
Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

Путин поздравил Аксенова и Константинова с 10-летием воссоединения Крыма с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву (2014-2016) и поздравил их с 10-летием воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией", - сказал Песков.
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Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
Вчера, 08:00
В субботу исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Жители Симферополя на концерте Крым-Весна, который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Референдум в Крыму о статусе автономии (2014)
Вчера, 07:03
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольУкраинаСергей Аксенов (политик)Олег БелавенцевООНВладимир Константинов
 
 
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