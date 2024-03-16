https://ria.ru/20240316/pozdravlenie-1933554677.html

Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией - РИА Новости, 16.03.2024

Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:02

2024-03-16T20:02

2024-03-16T22:54

политика

россия

владимир путин

республика крым

севастополь

украина

сергей аксенов (политик)

олег белавенцев

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвонил по телефону главе Крыма Сергею Аксенову, председателю крымского парламента Владимиру Константинову, занимавшим посты мэра Севастополя Алексею Чалому и полпреда президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву (2014-2016) и поздравил их с 10-летием воссоединения Крыма с Россией, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин по телефону поговорил с Аксеновым, Константиновым, Белавенцевым и Чалым и поздравил их с десятилетием воссоединения Крыма с Россией", - сказал Песков.В субботу исполняется 10 лет со дня проведения референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240316/referendum-1932927050.html

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республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, республика крым, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), олег белавенцев, оон, владимир константинов