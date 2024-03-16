https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела - РИА Новости, 16.03.2024
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела
Больше 100 квартир в 22 многоквартирных домах, одно частное домовладение, два социальных и два хозяйственных объекта были повреждены при обстреле Белгорода... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:15
2024-03-16T15:15
2024-03-16T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Больше 100 квартир в 22 многоквартирных домах, одно частное домовладение, два социальных и два хозяйственных объекта были повреждены при обстреле Белгорода утром в субботу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля", - сообщил Гладков.Под удар противника попал и посёлок Дубовое в Белгородском районе. Там были повреждены 13 частных домовладений, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 автомобилей и автобус. Кроме того, есть разрушения фасада торгового центра и магазина на территории ТЦ. "В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль", - добавил Гладков. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгороду. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933461828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела
Гладков: при обстреле Белгорода были повреждены 106 квартир в 22 жилых домах