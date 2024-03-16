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Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 16.03.2024 (обновлено: 16:05 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/povrezhdeniya-1933496608.html
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела - РИА Новости, 16.03.2024
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела
Больше 100 квартир в 22 многоквартирных домах, одно частное домовладение, два социальных и два хозяйственных объекта были повреждены при обстреле Белгорода... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:15
2024-03-16T16:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Больше 100 квартир в 22 многоквартирных домах, одно частное домовладение, два социальных и два хозяйственных объекта были повреждены при обстреле Белгорода утром в субботу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля", - сообщил Гладков.Под удар противника попал и посёлок Дубовое в Белгородском районе. Там были повреждены 13 частных домовладений, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 автомобилей и автобус. Кроме того, есть разрушения фасада торгового центра и магазина на территории ТЦ. "В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль", - добавил Гладков. Ранее Гладков сообщал, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгороду. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933461828.html
https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков оценил разрушения в Белгороде после обстрела

Гладков: при обстреле Белгорода были повреждены 106 квартир в 22 жилых домах

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Больше 100 квартир в 22 многоквартирных домах, одно частное домовладение, два социальных и два хозяйственных объекта были повреждены при обстреле Белгорода утром в субботу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля", - сообщил Гладков.
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Под удар противника попал и посёлок Дубовое в Белгородском районе. Там были повреждены 13 частных домовладений, 2 надворные постройки, 2 гаража, 6 автомобилей и автобус. Кроме того, есть разрушения фасада торгового центра и магазина на территории ТЦ.
"В поселке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в поселке Северный – одно частное домовладение и один автомобиль", - добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщал, что система ПВО сбила 8 снарядов системы залпового огня "Вампир" на подлете к Белгороду. В результате погибли два человека, ещё трое пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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