https://ria.ru/20240316/pogoda-1933435580.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.03.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:52
2024-03-16T09:52
2024-03-16T09:52
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать северо-западная периферия антициклона, в Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240316/teplo-1933416833.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидается до плюс восьми градусов и без осадков