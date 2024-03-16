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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.03.2024
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09:52 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/pogoda-1933435580.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.03.2024
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:52
2024-03-16T09:52
погода
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать северо-западная периферия антициклона, в Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240316/teplo-1933416833.html
москва
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погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Погода, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидается до плюс восьми градусов и без осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать северо-западная периферия антициклона, в Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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