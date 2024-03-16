https://ria.ru/20240316/pogoda-1933435580.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 16.03.2024

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:52

2024-03-16T09:52

2024-03-16T09:52

погода

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Без осадков и до плюс 8 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать северо-западная периферия антициклона, в Москве и окрестностях облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице плюс 6 - плюс 8, в Подмосковье от 4 до 9 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240316/teplo-1933416833.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)