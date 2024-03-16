Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/pogoda-1933405968.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:22
2024-03-16T03:22
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу и воскресенье будет солнечная погода, и дневные температуры будут плюс 6-8 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. При этом ночью температура будет опускаться до минус 4 - 0 градусов, сообщил синоптик.
https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_380:0:3057:2008_1920x0_80_0_0_9598a4eb8f79efd85427883e12f4b8e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных будет солнечная погода и до плюс 8 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди в Москве
Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В субботу и воскресенье будет солнечная погода, и дневные температуры будут плюс 6-8 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.
При этом ночью температура будет опускаться до минус 4 - 0 градусов, сообщил синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Москве наступила метеорологическая весна
14 марта, 09:44
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала