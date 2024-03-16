https://ria.ru/20240316/pogoda-1933405968.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 16.03.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T03:22
2024-03-16T03:22
2024-03-16T03:22
общество
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу и воскресенье будет солнечная погода, и дневные температуры будут плюс 6-8 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, такая температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. При этом ночью температура будет опускаться до минус 4 - 0 градусов, сообщил синоптик.
https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Вильфанд: в Москве на выходных будет солнечная погода и до плюс 8 градусов тепла
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается солнечная погода и 6-8 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В субботу и воскресенье будет солнечная погода, и дневные температуры будут плюс 6-8 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.
При этом ночью температура будет опускаться до минус 4 - 0 градусов, сообщил синоптик.
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