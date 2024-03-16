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В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны - РИА Новости, 16.03.2024
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21:01 16.03.2024 (обновлено: 23:23 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/podgotovka-1933564564.html
В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны
В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны - РИА Новости, 16.03.2024
В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны
Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) призвала школы проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны, об этом РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:01
2024-03-16T23:23
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) призвала школы проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны, об этом она заявила в интервью немецким изданиям в интервью медиагруппе Funke. "Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны", - отметила министр в интервью. По ее словам, гражданская оборона имеет огромное значение, и ей также место в школах. Целью этого, по ее словам, должно быть укрепление жизнестойкости страны. Она привела в пример Великобританию, где, как отметила министр, обучения по ликвидации последствий стихийных бедствий в школах являются частью повседневной жизни. "Мы могли бы перенять этот опыт в Германии... Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы", - призвала глава минобразования. При этом она добавила, что считает важным, чтобы в школы приходили молодые офицеры и рассказывали о том, что бундесвер делает для безопасности. Вместе с тем, по словам министра, она не поддерживает возврат к всеобщей воинской повинности.
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
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в мире, германия, великобритания
В мире, Германия, Великобритания
В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны

Министр образования ФРГ счел нужным ввести в школах подготовку на случай войны

© AP Photo / Michael ProbstНабережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Набережная реки Майн и здания банковского района во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) призвала школы проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны, об этом она заявила в интервью немецким изданиям в интервью медиагруппе Funke.
«
"Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны", - отметила министр в интервью. По ее словам, гражданская оборона имеет огромное значение, и ей также место в школах. Целью этого, по ее словам, должно быть укрепление жизнестойкости страны.
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Она привела в пример Великобританию, где, как отметила министр, обучения по ликвидации последствий стихийных бедствий в школах являются частью повседневной жизни. "Мы могли бы перенять этот опыт в Германии... Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы", - призвала глава минобразования.
При этом она добавила, что считает важным, чтобы в школы приходили молодые офицеры и рассказывали о том, что бундесвер делает для безопасности. Вместе с тем, по словам министра, она не поддерживает возврат к всеобщей воинской повинности.
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