https://ria.ru/20240316/podgotovka-1933564564.html

В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны

В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны - РИА Новости, 16.03.2024

В ФРГ считают необходимым ввести в школах подготовку на случай войны

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) призвала школы проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны, об этом РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:01

2024-03-16T21:01

2024-03-16T23:23

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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (партия СвДП) призвала школы проводить для учащихся занятия по гражданской обороне на случай войны, об этом она заявила в интервью немецким изданиям в интервью медиагруппе Funke. "Общество в целом должно быть хорошо подготовлено к кризисам - от пандемии до стихийных бедствий и войны", - отметила министр в интервью. По ее словам, гражданская оборона имеет огромное значение, и ей также место в школах. Целью этого, по ее словам, должно быть укрепление жизнестойкости страны. Она привела в пример Великобританию, где, как отметила министр, обучения по ликвидации последствий стихийных бедствий в школах являются частью повседневной жизни. "Мы могли бы перенять этот опыт в Германии... Молодые люди должны знать об угрозах свободе и уметь справляться с ними. Это не должно быть отдельным школьным предметом, но должно стать частью учебной программы", - призвала глава минобразования. При этом она добавила, что считает важным, чтобы в школы приходили молодые офицеры и рассказывали о том, что бундесвер делает для безопасности. Вместе с тем, по словам министра, она не поддерживает возврат к всеобщей воинской повинности.

https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html

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