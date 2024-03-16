https://ria.ru/20240316/petarda-1933568707.html

В Тобольске мужчина запустил петарду возле участка для голосования

В Тобольске мужчина запустил петарду возле участка для голосования - РИА Новости, 16.03.2024

В Тобольске мужчина запустил петарду возле участка для голосования

В одной из гимназий города Тобольска Тюменской области мужчина в фойе перед избирательным участком использовал петарду и был задержан, на процесс голосования... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:53

2024-03-16T21:53

2024-03-16T23:32

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

леонид слуцкий (политик)

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ТЮМЕНЬ, 16 мар – РИА Новости. В одной из гимназий города Тобольска Тюменской области мужчина в фойе перед избирательным участком использовал петарду и был задержан, на процесс голосования это никак не повлияло, сообщил во время брифинга председатель облизбиркома Игорь Халин. Инцидент произошел в первый день голосования на выборах президента РФ, 15 марта. "В одной из гимназий Тобольска гражданин использовал петарду. То есть петарда сработала и, соответственно, происшествие было зафиксировано. Подчеркиваю, что сработала петарда в фойе гимназии, то есть в помещении рядом с избирательным участком. При этом процесс голосования не прерывался. Потерпевших там не было. На бюллетенях и на оборудовании избирательной комиссии это никак не сказалось", - подчеркнул Халин. По словам председателя облизбиркома, виновный задержан на месте, сейчас с ним работают правоохранительные органы, решается вопрос его ответственности вплоть до уголовной. Халин особо заострил внимание журналистов на том, что общественная безопасность на избирательных участках в Тюменской области обеспечена, правоохранители ориентированы на то, чтобы пресекать нарушения действующего законодательства, от кого бы они не исходили, и привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности. В Тюменской области голосование проводится на 1061 стационарном и девяти временных избирательных участках. На территории региона зарегистрировано 1 177 495 избирателей. Досрочно проголосовали около 2,6 тысячи человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных местах. На выборах президента России в 2018 году явка в Тюменской области составила 78,93%, тогда голосование проходило только один день. Голосование на выборах президента РФ продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/urna-1933566512.html

https://ria.ru/20240316/prestupleniya-1933545143.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933466042.html

тюменская область

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тобольск

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политика, тюменская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, россия, тобольск, николай харитонов