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Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/partnery-1933460598.html
Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова
Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова - РИА Новости, 16.03.2024
Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова
Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:05
2024-03-16T12:05
специальная военная операция на украине
мария захарова
украина
россия
политика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что западные страны не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России. "Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине", - сказала Захарова, обращаясь к заявлению главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальные страны с джунглями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html
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мария захарова, украина, россия, политика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Украина, Россия, Политика, Вооруженные силы Украины
Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова

Захарова: западные партнеры отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются", - сказала Захарова.
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Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
Вчера, 08:00
Она подчеркнула, что западные страны не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.
"Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине", - сказала Захарова, обращаясь к заявлению главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальные страны с джунглями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваУкраинаРоссияПолитикаВооруженные силы Украины
 
 
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