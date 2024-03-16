Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова
Захарова: западные партнеры отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что западные страны не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.
"Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине", - сказала Захарова, обращаясь к заявлению главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальные страны с джунглями.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.