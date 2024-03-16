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Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова

Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова - РИА Новости, 16.03.2024

Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте, заявила Захарова

Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:05

2024-03-16T12:05

2024-03-16T12:05

специальная военная операция на украине

мария захарова

украина

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Западные страны отказываются от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены, которые затягивали Украину, украинский народ в эту страшную бойню, провоцируя ее и обещая ей прекрасное светлое демократическое будущее, сейчас от нее отказываются", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что западные страны не станут защищать народ и суверенитет Украины, а лишь продолжат использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России. "Сначала они были как бы вместе с Украиной, помните? Они говорили про единый фронт, про то, что они все вместе, что Украина вот-вот уже часть этого прекрасного сада. А как дело дошло до полного фиаско, это все к Украине", - сказала Захарова, обращаясь к заявлению главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а остальные страны с джунглями. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, украина, россия, политика, вооруженные силы украины