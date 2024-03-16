https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933518374.html

Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях

Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем, отметила, что никому в открытом доступе не пишет. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:54

2024-03-16T16:54

2024-03-16T16:54

элла памфилова

цик рф

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем, отметила, что никому в открытом доступе не пишет. "Была тьма (фальшивых аккаунтов в социальных сетях). В том числе и якобы мой телеграм-канал. Еще раз говорю: никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет... Все остальное - это бред. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу. Почитаешь, мне тут присылают такие эпистолярные жанры - хоть стой, хоть плачь, хоть смейся", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

элла памфилова, цик рф, общество