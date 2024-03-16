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Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 16.03.2024
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16:54 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/pamfilova-1933518374.html
Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях
Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 16.03.2024
Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем, отметила, что никому в открытом доступе не пишет. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:54
2024-03-16T16:54
элла памфилова
цик рф
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем, отметила, что никому в открытом доступе не пишет. "Была тьма (фальшивых аккаунтов в социальных сетях). В том числе и якобы мой телеграм-канал. Еще раз говорю: никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет... Все остальное - это бред. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу. Почитаешь, мне тут присылают такие эпистолярные жанры - хоть стой, хоть плачь, хоть смейся", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html
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элла памфилова, цик рф, общество
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Общество
Памфилова заявила, что у нее нет аккаунтов в соцсетях

Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем

© Фото : пресс-служба ЦИК РФГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : пресс-служба ЦИК РФ
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила о фейковом телеграм-канале под ее именем, отметила, что никому в открытом доступе не пишет.
"Была тьма (фальшивых аккаунтов в социальных сетях). В том числе и якобы мой телеграм-канал. Еще раз говорю: никаких моих каналов, кроме официального нашего, нет... Все остальное - это бред. Никому в открытом доступе всякие глупости я не пишу. Почитаешь, мне тут присылают такие эпистолярные жанры - хоть стой, хоть плачь, хоть смейся", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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Элла ПамфиловаЦИК РФОбщество
 
 
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