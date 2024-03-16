https://ria.ru/20240316/otnosheniya-1933548316.html
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе - РИА Новости, 16.03.2024
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону в субботу с российским коллегой Владимиром Путиным актуальные вопросы двусторонних отношений и... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:19
2024-03-16T19:19
2024-03-16T19:30
владимир путин
политика
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
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МИНСК, 16 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону в субботу с российским коллегой Владимиром Путиным актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся сегодня. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе", - говорится в сообщении.Ранее в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Лукашенко.
https://ria.ru/20240316/putin-1933399258.html
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владимир путин, политика, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Путин и Лукашенко обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе