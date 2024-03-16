https://ria.ru/20240316/oruzhie-1933496470.html

Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России

Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 16.03.2024

Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России

Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:15

2024-03-16T15:15

2024-03-16T21:10

в мире

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россия

германия

олаф шольц

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. <…> Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал."Я надеюсь, что канцлер останется непоколебим в своем решении", — резюмировал он.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.

https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html

https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html

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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины