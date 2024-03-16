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Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 16.03.2024
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15:15 16.03.2024 (обновлено: 21:10 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/oruzhie-1933496470.html
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России - РИА Новости, 16.03.2024
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России
Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:15
2024-03-16T21:10
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. &lt;…&gt; Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал."Я надеюсь, что канцлер останется непоколебим в своем решении", — резюмировал он.Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20240316/sholts-1933478650.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Вооруженные силы Украины
Немецкий генерал сделал шокирующее признание об армии России

Генерал Куят: никакое западное оружие не помешает России достичь целей СВО

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Западное оружие, включая немецкие ракеты Taurus, не в состоянии помешать России достичь поставленных целей спецоперации, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Нужно совершенно точно уяснить: нет никакого чудо-оружия. Ни одно оружие, в том числе Taurus, не может поменять ситуацию на поле боя в сторону Украины так, чтобы Россия оказалась в трудной ситуации и не смогла достичь своих целей. <…> Ни одна из систем не может это обеспечить", — отметил он.
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Куят подчеркнул, что необходимо избежать поставки крылатых ракет Taurus для ВСУ, поскольку Берлин не сможет контролировать их применение. Удар по некоторым целям этими ракетами обернется национальной катастрофой для Германии, добавил генерал.
"Я надеюсь, что канцлер останется непоколебим в своем решении", — резюмировал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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