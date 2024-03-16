https://ria.ru/20240316/opasnost-1933417835.html

В Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:27

2024-03-16T08:27

2024-03-16T08:33

белгородский район

белгород

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее мэрия Белгорода сообщила, что сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html

белгородский район

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородский район, белгород, происшествия