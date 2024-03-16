https://ria.ru/20240316/opasnost-1933417835.html
В Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:27
2024-03-16T08:27
2024-03-16T08:33
белгородский район
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее мэрия Белгорода сообщила, что сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html
белгородский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгород, происшествия
Белгородский район, Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности