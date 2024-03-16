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В Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:27 16.03.2024 (обновлено: 08:33 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/opasnost-1933417835.html
В Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:27
2024-03-16T08:33
белгородский район
белгород
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее мэрия Белгорода сообщила, что сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240316/brigady-1933409896.html
белгородский район
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белгородский район, белгород, происшествия
Белгородский район, Белгород, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМодульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде
Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Павел Колядин
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Модульное укрытие для защиты людей при обстрелах в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности спустя 23 минуты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее мэрия Белгорода сообщила, что сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородПроисшествия
 
 
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