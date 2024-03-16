https://ria.ru/20240316/opasnost-1933411941.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:50

2024-03-16T06:50

2024-03-16T06:50

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. Ранее в 6.12 было объявлено о ракетной опасности в этой области. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, россия, безопасность