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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности отменен на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:50
2024-03-16T06:50
2024-03-16T06:50
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале губернатора Романа Старовойта. Ранее в 6.12 было объявлено о ракетной опасности в этой области. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, роман старовойт, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Россия, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: в Курской области отменили ракетную опасность