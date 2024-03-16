https://ria.ru/20240316/opasnost-1933411177.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в Telegram-канале о ракетной опасности. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T06:12

2024-03-16T06:12

2024-03-16T06:20

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в Telegram-канале о ракетной опасности."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении губернатора.Ранее он сообщал, что силы ПВО уничтожили над регионом украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник, а в 0.45 еще один.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, россия, роман старовойт