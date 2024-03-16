https://ria.ru/20240316/opasnost-1933411177.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в Telegram-канале о ракетной опасности. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T06:12
2024-03-16T06:12
2024-03-16T06:20
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в Telegram-канале о ракетной опасности."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении губернатора.Ранее он сообщал, что силы ПВО уничтожили над регионом украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник, а в 0.45 еще один.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, россия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Роман Старовойт
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Старовойт: в Курской области объявили ракетную опасность
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в Telegram-канале
о ракетной опасности.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ранее он сообщал, что силы ПВО уничтожили над регионом украинский беспилотник самолетного типа. После Старовойт написал, что в 0.39 был сбит украинский беспилотник, а в 0.45 еще один.