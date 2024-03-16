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В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:42
2024-03-16T05:42
2024-03-16T05:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Ранее в 4.26 было объявлено о ракетной опасности в этом округе. "РСЧС: Грайворонский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Безопасность
В Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность
МЧС: в Грайворонском округе Белгородской области отменили ракетную опасность