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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:48
2024-03-16T04:48
2024-03-16T04:48
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. В 23.52 пятницы он сообщал о введении в регионе режима опасности атаки БПЛА. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность, Россия
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников