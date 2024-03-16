https://ria.ru/20240316/opasnost-1933408193.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 16.03.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T04:48

2024-03-16T04:48

2024-03-16T04:48

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148598/46/1485984661_0:73:3000:1761_1920x0_80_0_0_eada6a2f204ce25d01814810f2649d17.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. В 23.52 пятницы он сообщал о введении в регионе режима опасности атаки БПЛА. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность, россия