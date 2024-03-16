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В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T04:31
2024-03-16T04:31
2024-03-16T04:40
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону."РСЧС: Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
МЧС: в Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность