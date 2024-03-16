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В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.03.2024

В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T04:31

2024-03-16T04:31

2024-03-16T04:40

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону."РСЧС: Грайворонский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Ранее уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах, а затем на всей территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия