https://ria.ru/20240316/oon-1933417405.html

Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского

Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского - РИА Новости, 16.03.2024

Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского

Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине отражает растущую озабоченность в мире в связи с ситуацией на фронте, заявил в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:23

2024-03-16T08:23

2024-03-16T08:23

в мире

россия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

дмитрий полянский

папа римский

оон

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине отражает растущую озабоченность в мире в связи с ситуацией на фронте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. "Думаю, это отражает растущую озабоченность в мире в связи ситуацией на фронте, которая так складывается в результате решений украинских лидеров", - сказал Полянский, комментируя слова Папы Римского. "Вы знаете, что в военном отношении украинцы находятся в весьма отчаянной позиции. Перспективы весьма мрачные, и, думаю, что Зеленский и его приспешники единственные, кто отрицает это и отказывается смотреть правде в глаза", - добавил он. В то же время он подчеркнул, что РФ не "ходит и не выпрашивает переговоры". "Мы выполняем цели нашей специальной военной операции. Мы неоднократно говорили, что мы готовы вести переговоры о них и готовы найти решение, которое бы отражало нашу позицию. Если это можно сделать дипломатическим путем – очень хорошо. Если нет – мы будем добиваться этих задач военным методом – это не наш выбор. И всю ответственность за последствия будет нести украинский режим и его лидеры", - добавил он.

https://ria.ru/20240314/frantsisk-1932941451.html

https://ria.ru/20240312/maduro-1932408745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), дмитрий полянский, папа римский, оон