https://ria.ru/20240316/oon-1933417405.html
Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского
Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского - РИА Новости, 16.03.2024
Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского
Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине отражает растущую озабоченность в мире в связи с ситуацией на фронте, заявил в... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:23
2024-03-16T08:23
2024-03-16T08:23
в мире
россия
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франциск (хорхе марио бергольо)
дмитрий полянский
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине отражает растущую озабоченность в мире в связи с ситуацией на фронте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. "Думаю, это отражает растущую озабоченность в мире в связи ситуацией на фронте, которая так складывается в результате решений украинских лидеров", - сказал Полянский, комментируя слова Папы Римского. "Вы знаете, что в военном отношении украинцы находятся в весьма отчаянной позиции. Перспективы весьма мрачные, и, думаю, что Зеленский и его приспешники единственные, кто отрицает это и отказывается смотреть правде в глаза", - добавил он. В то же время он подчеркнул, что РФ не "ходит и не выпрашивает переговоры". "Мы выполняем цели нашей специальной военной операции. Мы неоднократно говорили, что мы готовы вести переговоры о них и готовы найти решение, которое бы отражало нашу позицию. Если это можно сделать дипломатическим путем – очень хорошо. Если нет – мы будем добиваться этих задач военным методом – это не наш выбор. И всю ответственность за последствия будет нести украинский режим и его лидеры", - добавил он.
https://ria.ru/20240314/frantsisk-1932941451.html
https://ria.ru/20240312/maduro-1932408745.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), дмитрий полянский, папа римский, оон
В мире, Россия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дмитрий Полянский, Папа Римский, ООН
Миссия России в ООН прокомментировала призыв папы римского
Миссия России в ООН: призыв Ватикана отражает озабоченность в мире
ООН, 16 мар – РИА Новости. Призыв Папы Римского Франциска к переговорам и прекращению огня на Украине отражает растущую озабоченность в мире в связи с ситуацией на фронте, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
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"Думаю, это отражает растущую озабоченность в мире в связи ситуацией на фронте, которая так складывается в результате решений украинских лидеров", - сказал Полянский, комментируя слова Папы Римского
.
"Вы знаете, что в военном отношении украинцы находятся в весьма отчаянной позиции. Перспективы весьма мрачные, и, думаю, что Зеленский и его приспешники единственные, кто отрицает это и отказывается смотреть правде в глаза", - добавил он.
В то же время он подчеркнул, что РФ не "ходит и не выпрашивает переговоры". "Мы выполняем цели нашей специальной военной операции. Мы неоднократно говорили, что мы готовы вести переговоры о них и готовы найти решение, которое бы отражало нашу позицию. Если это можно сделать дипломатическим путем – очень хорошо. Если нет – мы будем добиваться этих задач военным методом – это не наш выбор. И всю ответственность за последствия будет нести украинский режим и его лидеры", - добавил он.
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