https://ria.ru/20240316/oon-1933403581.html

Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН

Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН - РИА Новости, 16.03.2024

Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН

Россия выразила несогласие в связи с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии – никакой добавленной... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T02:28

2024-03-16T02:28

2024-03-16T02:34

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ООН, 16 мар – РИА Новости. Россия выразила несогласие в связи с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии – никакой добавленной стоимости их выступления не несут, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Хотел бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным японским председательством в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число составляет шесть, что очевидно избыточно для такого формата, как брифинг, которые, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", - сказал Полянский. Он напомнил, что РФ уже неоднократно говорила о том, что практика, когда трибуна Совета безопасности превращается для делегаций, не являющихся его членами, в место для "минуты славы" перед национальными телекамерами, порочна и подрывает авторитет Совета. "Как показывает практика, никакой добавленной стоимости выступления членов ЕС в дискуссию не вносят. Это из раза в раз написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО", - подчеркнул дипломат. По его словам, Россия не видит смысла в участии отдельных членов Евросоюза вдобавок к представителю Брюсселя. "Это пустая трата времени и дефицитных ресурсов перевода и конференционных услуг. У нас их сейчас иной раз не хватает на куда более важные обсуждения. Сожалеем, что японское председательство, которое заявляет о своей строгой приверженности правилам процедуры Совета безопасности, грубо подрывает сложившуюся в нем практику работы", - указал Полянский.

https://ria.ru/20240314/naemniki-1933033466.html

https://ria.ru/20240227/ukraine-1929870155.html

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в мире, россия, украина, польша, дмитрий полянский, евросоюз, совет безопасности оон, оон