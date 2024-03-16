https://ria.ru/20240316/oon-1933403581.html
Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН
Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН - РИА Новости, 16.03.2024
Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН
Россия выразила несогласие в связи с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии – никакой добавленной... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T02:28
2024-03-16T02:28
2024-03-16T02:34
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Россия выразила несогласие в связи с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии – никакой добавленной стоимости их выступления не несут, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Хотел бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным японским председательством в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число составляет шесть, что очевидно избыточно для такого формата, как брифинг, которые, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", - сказал Полянский. Он напомнил, что РФ уже неоднократно говорила о том, что практика, когда трибуна Совета безопасности превращается для делегаций, не являющихся его членами, в место для "минуты славы" перед национальными телекамерами, порочна и подрывает авторитет Совета. "Как показывает практика, никакой добавленной стоимости выступления членов ЕС в дискуссию не вносят. Это из раза в раз написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО", - подчеркнул дипломат. По его словам, Россия не видит смысла в участии отдельных членов Евросоюза вдобавок к представителю Брюсселя. "Это пустая трата времени и дефицитных ресурсов перевода и конференционных услуг. У нас их сейчас иной раз не хватает на куда более важные обсуждения. Сожалеем, что японское председательство, которое заявляет о своей строгой приверженности правилам процедуры Совета безопасности, грубо подрывает сложившуюся в нем практику работы", - указал Полянский.
https://ria.ru/20240314/naemniki-1933033466.html
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в мире, россия, украина, польша, дмитрий полянский, евросоюз, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Украина, Польша, Дмитрий Полянский, Евросоюз, Совет Безопасности ООН, ООН
Россия выразила несогласие из-за приглашения ряда стран на заседание СБ ООН
Полянский: Россия не согласна с приглашением на заседание СБ ООН ряда стран
ООН, 16 мар – РИА Новости. Россия выразила несогласие в связи с приглашением на заседание СБ ООН по Украине представителей Польши, Италии, Румынии и Эстонии – никакой добавленной стоимости их выступления не несут, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Хотел бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным японским председательством в отношении приглашения на сегодняшнее заседание делегаций по правилам 37 и 39. Их общее число составляет шесть, что очевидно избыточно для такого формата, как брифинг, которые, в отличие от открытых дебатов с широким кругом участников, предполагает сфокусированную дискуссию", - сказал Полянский.
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Он напомнил, что РФ уже неоднократно говорила о том, что практика, когда трибуна Совета безопасности превращается для делегаций, не являющихся его членами, в место для "минуты славы" перед национальными телекамерами, порочна и подрывает авторитет Совета.
"Как показывает практика, никакой добавленной стоимости выступления членов ЕС
в дискуссию не вносят. Это из раза в раз написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО
", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Россия не видит смысла в участии отдельных членов Евросоюза вдобавок к представителю Брюсселя
. "Это пустая трата времени и дефицитных ресурсов перевода и конференционных услуг. У нас их сейчас иной раз не хватает на куда более важные обсуждения. Сожалеем, что японское председательство, которое заявляет о своей строгой приверженности правилам процедуры Совета безопасности, грубо подрывает сложившуюся в нем практику работы", - указал Полянский.
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