ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили более 130 снарядов по Белгородской области, из них 23 — из танка
БЕЛГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области более 130 снарядов, из них 23 танковых снаряда, погибли двое мирных жителей, 19 ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ с 7 утра 15 марта до 7 утра 16-го. По восьми муниципалитетам региона со стороны Украины были выпущены не менее 137 снарядов. Информируя об обстрелах города Белгорода и пяти населенных пунктов Грайворонского округа, глава области назвал их "массированными обстрелами", не указывая количество. На регион было совершено 19 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс 12 устройств с дронов. Пострадали 19 человек, погиб участник территориальной самообороны и житель Белгорода. За сутки повреждения выявлены на 35 объектах, в 233 квартирах 35 многоквартирных домов, 71 домовладении и 175 транспортных средствах.
"В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек, 11 получили ранения… В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено 9 артиллерийских и 19 танковых снарядов, по селу Журавлевка – 35 артиллерийских и 4 танковых снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. По одному дрону-камикадзе атаковали села Солнцевка и Нехотеевка", - написал Гладков.
Он добавил, что 10 взрывных устройств сброшено с квадрокоптера у села Богун-Городок Борисовского района. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 5 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 8 снарядов из РСЗО. На окраине поселка Горьковский зафиксировано 26 прилетов, также с БПЛА сброшено 2 устройства. В результате обстрела в селе Заречье-1 пострадал мужчина.
Как подчеркнул Гладков, под множественные обстрелы попали город Грайворон, села Козинка, Глотово, Дунайка, Гора-Подол. В Грайвороне в результате одного из обстрелов погиб участник территориальной самообороны, два человека пострадали. При атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек, в том числе подросток.
"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилета… В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 снарядов из РСЗО "Град"... В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По городу Шебекино выпущено 15 минометных снарядов, по селу Середа – 6 минометных снарядов… В Яковлевском городском округе над селом Сажное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.