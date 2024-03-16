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ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/obstrely-1933514467.html
ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области
Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области более 130 снарядов, из них 23 танковых снаряда, погибли двое мирных жителей, 19 ранены,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T16:33
2024-03-16T16:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933159508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ea99cfa056b140e19aef8f38975e6e4c.jpg
БЕЛГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области более 130 снарядов, из них 23 танковых снаряда, погибли двое мирных жителей, 19 ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ с 7 утра 15 марта до 7 утра 16-го. По восьми муниципалитетам региона со стороны Украины были выпущены не менее 137 снарядов. Информируя об обстрелах города Белгорода и пяти населенных пунктов Грайворонского округа, глава области назвал их "массированными обстрелами", не указывая количество. На регион было совершено 19 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс 12 устройств с дронов. Пострадали 19 человек, погиб участник территориальной самообороны и житель Белгорода. За сутки повреждения выявлены на 35 объектах, в 233 квартирах 35 многоквартирных домов, 71 домовладении и 175 транспортных средствах. "В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек, 11 получили ранения… В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено 9 артиллерийских и 19 танковых снарядов, по селу Журавлевка – 35 артиллерийских и 4 танковых снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. По одному дрону-камикадзе атаковали села Солнцевка и Нехотеевка", - написал Гладков. Он добавил, что 10 взрывных устройств сброшено с квадрокоптера у села Богун-Городок Борисовского района. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 5 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 8 снарядов из РСЗО. На окраине поселка Горьковский зафиксировано 26 прилетов, также с БПЛА сброшено 2 устройства. В результате обстрела в селе Заречье-1 пострадал мужчина. Как подчеркнул Гладков, под множественные обстрелы попали город Грайворон, села Козинка, Глотово, Дунайка, Гора-Подол. В Грайвороне в результате одного из обстрелов погиб участник территориальной самообороны, два человека пострадали. При атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек, в том числе подросток. "В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилета… В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 снарядов из РСЗО "Град"... В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По городу Шебекино выпущено 15 минометных снарядов, по селу Середа – 6 минометных снарядов… В Яковлевском городском округе над селом Сажное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933504005.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 130 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили более 130 снарядов по Белгородской области, из них 23 — из танка

© Фото : Официальный Telegram-канал мэра БелгородаПоследствия атаки на Белгород
Последствия атаки на Белгород - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал мэра Белгорода
Последствия атаки на Белгород
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 мар – РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по Белгородской области более 130 снарядов, из них 23 танковых снаряда, погибли двое мирных жителей, 19 ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале губернатор опубликовал информацию об ударах ВСУ с 7 утра 15 марта до 7 утра 16-го. По восьми муниципалитетам региона со стороны Украины были выпущены не менее 137 снарядов. Информируя об обстрелах города Белгорода и пяти населенных пунктов Грайворонского округа, глава области назвал их "массированными обстрелами", не указывая количество. На регион было совершено 19 атак с помощью беспилотников, в том числе сброс 12 устройств с дронов. Пострадали 19 человек, погиб участник территориальной самообороны и житель Белгорода. За сутки повреждения выявлены на 35 объектах, в 233 квартирах 35 многоквартирных домов, 71 домовладении и 175 транспортных средствах.
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"В городе Белгороде в результате трех массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек, 11 получили ранения… В Белгородском районе по хутору Нехотеевка выпущено 9 артиллерийских и 19 танковых снарядов, по селу Журавлевка – 35 артиллерийских и 4 танковых снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. По одному дрону-камикадзе атаковали села Солнцевка и Нехотеевка", - написал Гладков.
Он добавил, что 10 взрывных устройств сброшено с квадрокоптера у села Богун-Городок Борисовского района. В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 5 минометных снарядов. В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 8 снарядов из РСЗО. На окраине поселка Горьковский зафиксировано 26 прилетов, также с БПЛА сброшено 2 устройства. В результате обстрела в селе Заречье-1 пострадал мужчина.
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Как подчеркнул Гладков, под множественные обстрелы попали город Грайворон, села Козинка, Глотово, Дунайка, Гора-Подол. В Грайвороне в результате одного из обстрелов погиб участник территориальной самообороны, два человека пострадали. При атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Глотово пострадали пять человек, в том числе подросток.
"В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилета… В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 6 снарядов из РСЗО "Град"... В селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По городу Шебекино выпущено 15 минометных снарядов, по селу Середа – 6 минометных снарядов… В Яковлевском городском округе над селом Сажное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - отметил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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