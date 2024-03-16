https://ria.ru/20240316/obstrel-1933557098.html
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:13
2024-03-16T20:13
2024-03-16T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ