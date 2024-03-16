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ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 16.03.2024 (обновлено: 20:16 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/obstrel-1933557098.html
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ - РИА Новости, 16.03.2024
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ
Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:13
2024-03-16T20:16
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
грайворон
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, грайворон, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Грайворон, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреливают белгородский Грайворонский округ

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Грайворона
Последствия обстрела Грайворона - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Грайворона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, город Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородГрайворонУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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