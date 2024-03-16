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Полянский заявил, что Нуланд сменит другой русофоб - РИА Новости, 16.03.2024
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05:23 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/nuland-1933409722.html
Полянский заявил, что Нуланд сменит другой русофоб
Полянский заявил, что Нуланд сменит другой русофоб - РИА Новости, 16.03.2024
Полянский заявил, что Нуланд сменит другой русофоб
Было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придет "голубь мира", заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T05:23
2024-03-16T05:23
в мире
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придет "голубь мира", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "В США достаточно русофобов и ненавистников России. Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто ее сменит, станет вдруг "голубем мира", - сказал Полянский, комментируя уход Нуланд. "Мы делаем то, что делаем. Мы не смотрим на подобные события. То, что нужно нам сейчас, так это выполнение целей СВО. Все остальное вторично", - добавил он. Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене. Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html
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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский заявил, что Нуланд сменит другой русофоб

Полянский: наивно полагать, что на место Нуланд придет голубь мира

© AP Photo / Alex BrandonВиктория Нуланд
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Виктория Нуланд. Архивное фото
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ООН, 16 мар – РИА Новости. Было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придет "голубь мира", заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"В США достаточно русофобов и ненавистников России. Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто ее сменит, станет вдруг "голубем мира", - сказал Полянский, комментируя уход Нуланд.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
С тебя хватит. На Западе раскрыли, как Россия "уволила" Нуланд
10 марта, 22:56
"Мы делаем то, что делаем. Мы не смотрим на подобные события. То, что нужно нам сейчас, так это выполнение целей СВО. Все остальное вторично", - добавил он.
Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела еще во время государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Сама Нуланд рассказывала позднее, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, причем не только демонстрантам, но и противостоявшим им бойцам спецподразделения "Беркут". Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины. "Ручное управление" украинскими элитами Нуланд практикует до сих пор: считается, что ее последний визит в Киев был призван помирить Владимира Зеленского с уволенным им главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Нуланд, имеющая восточноевропейские корни, работала в американском посольстве в Москве в 1990-х годах, она представляла США в НАТО, служила пресс-секретарем госдепартамента при Клинтон, курировала европейское направление в разгар украинского кризиса 2014 года. Во времена президентства Дональда Трампа Нуланд уходила в бизнес и академическую сферу, чтобы вернуться в дипломатическое ведомство при Джо Байдене.
Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в Комитете по международным отношениям Сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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9 марта, 11:21
 
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