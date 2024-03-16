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В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы - РИА Новости, 16.03.2024
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09:28 16.03.2024 (обновлено: 09:44 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/novorossiysk-1933429085.html
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы - РИА Новости, 16.03.2024
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:28
2024-03-16T09:44
новороссийск
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. "Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.При этом РИА Новости уточнили в администрации, что стрельбы будут тренировочными.
https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html
новороссийск
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новороссийск
Новороссийск
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы

Администрация Новороссийска: в акватории морского порта пройдут стрельбы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.
При этом РИА Новости уточнили в администрации, что стрельбы будут тренировочными.
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