https://ria.ru/20240316/novorossiysk-1933429085.html

В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы

В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы - РИА Новости, 16.03.2024

В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы

Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:28

2024-03-16T09:28

2024-03-16T09:44

новороссийск

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КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. "Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.При этом РИА Новости уточнили в администрации, что стрельбы будут тренировочными.

https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html

новороссийск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новороссийск