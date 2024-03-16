https://ria.ru/20240316/novorossiysk-1933429085.html
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы - РИА Новости, 16.03.2024
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы
Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:28
2024-03-16T09:28
2024-03-16T09:44
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
КРАСНОДАР, 16 фев - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут в субботу в акватории морского порта Новороссийск, сообщили в пресс-службе администрации города. "Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", - говорится в сообщении.При этом РИА Новости уточнили в администрации, что стрельбы будут тренировочными.
https://ria.ru/20240125/feodosiya-1923367059.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск
В акватории морского порта Новороссийска пройдут тренировочные стрельбы
Администрация Новороссийска: в акватории морского порта пройдут стрельбы