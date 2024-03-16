https://ria.ru/20240316/nato-1933453413.html

Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной

Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной - РИА Новости, 16.03.2024

Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что страны НАТО, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Украине, по сути, ввязываются в... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:27

2024-03-16T11:27

2024-03-16T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что страны НАТО, создавая коалицию по поставкам дальнобойного оружия Украине, по сути, ввязываются в прокси-войну с Россией. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши заявил, что в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойной артиллерии. "Поставляя оружие Украине, страны НАТО, по сути, вступают с Россией в прокси-войну, а западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, если для западных стран военный конфликт на Украине это, прежде всего, личная выгода, то для России - сила веры и воля к победе. "Проблема для Запада в том, что идеологическая, Отечественная война – это не гонка вооружений. Это сила веры народа и его воля к победе. У России есть и то и другое. У той стороны нет ничего из этого. Там только деньги, ресурсы и личная выгода", - подчеркнул сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240311/nato-1932365196.html

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, олаф шольц, нато, сергей лавров, владимир путин, украина, сша, в мире