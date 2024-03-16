https://ria.ru/20240316/naberezhnaya-1933498293.html
Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы
Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы - РИА Новости, 16.03.2024
Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы
Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:22
2024-03-16T15:22
2024-03-16T15:22
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем после зимы Ростовскую набережную ЦАО. Промоем гранитные парапеты, очистим от загрязнений сходы к воде. В работах задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время промывки движение транспорта и пешеходов не ограничено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы