https://ria.ru/20240316/naberezhnaya-1933498293.html

Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы

Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы - РИА Новости, 16.03.2024

Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы

Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:22

2024-03-16T15:22

2024-03-16T15:22

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ростовскую набережную в центре Москвы промывают после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем после зимы Ростовскую набережную ЦАО. Промоем гранитные парапеты, очистим от загрязнений сходы к воде. В работах задействована бригада из трех человек и поливомоечная техника", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время промывки движение транспорта и пешеходов не ограничено.

https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, городское хозяйство москвы