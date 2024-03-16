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СМИ: в ряде сел на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста - РИА Новости, 16.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/muzhchiny-1933564991.html
СМИ: в ряде сел на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста
СМИ: в ряде сел на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста - РИА Новости, 16.03.2024
СМИ: в ряде сел на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста
В некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста, на фоне нехватки людей на фронте вербовщики хватают всех, кого могут,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T21:12
2024-03-16T21:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста, на фоне нехватки людей на фронте вербовщики хватают всех, кого могут, сообщает Washington Post. "В этом селе (Макив - ред.) на юго-востоке Украины почти не осталось мужчин призывного возраста, а те, кто остались, опасаются, что их призовут в любую минуту", - пишет издание. Как пишет издание со ссылкой на слова местных жителей, военные вербовщики "хватают... всех, кого могут". "На западе мобилизационная кампания сеет панику в небольших сельскохозяйственных городах и селах, как Макив, где, по словам жителей, работающие в призывных пунктах военнослужащие бродят по почти пустым улицам в поисках оставшихся мужчин", - пишет газета. В публикации сообщается, что жители используют Telegram-каналы, чтобы предупреждать о появлении вербовщиков. Они распространяют видеоролики о том, как украинские служащие затаскивают мужчин в машины. "Людей ловят на улице, как собак", - приводит Washington Post слова Ольги Каметюк, чей муж был так же насильственно отправлен на фронт. Украина отчаянно нуждается в новых солдатах, потому что ряды ее армии истощены, пишет издание. Мужчин призывают несмотря на заболевания. "На нашей улице сейчас трудно найти молодого человека", - приводятся в публикации слова жительницы Майи Проскуровской. Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240316/ataki-1933476754.html
https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html
https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: в ряде сел на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста

WP: в ряде сел на Украине осталось мало мужчин призывного возраста из-за призыва

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В некоторых населенных пунктах на Украине почти не осталось мужчин призывного возраста, на фоне нехватки людей на фронте вербовщики хватают всех, кого могут, сообщает Washington Post.
«
"В этом селе (Макив - ред.) на юго-востоке Украины почти не осталось мужчин призывного возраста, а те, кто остались, опасаются, что их призовут в любую минуту", - пишет издание.
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Вчера, 13:29
Как пишет издание со ссылкой на слова местных жителей, военные вербовщики "хватают... всех, кого могут". "На западе мобилизационная кампания сеет панику в небольших сельскохозяйственных городах и селах, как Макив, где, по словам жителей, работающие в призывных пунктах военнослужащие бродят по почти пустым улицам в поисках оставшихся мужчин", - пишет газета.
В публикации сообщается, что жители используют Telegram-каналы, чтобы предупреждать о появлении вербовщиков. Они распространяют видеоролики о том, как украинские служащие затаскивают мужчин в машины. "Людей ловят на улице, как собак", - приводит Washington Post слова Ольги Каметюк, чей муж был так же насильственно отправлен на фронт.
Украина отчаянно нуждается в новых солдатах, потому что ряды ее армии истощены, пишет издание. Мужчин призывают несмотря на заболевания.
«
"На нашей улице сейчас трудно найти молодого человека", - приводятся в публикации слова жительницы Майи Проскуровской.
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Ранее ряд украинских СМИ сообщал о проводящихся сотрудниками одесских военкоматов облавах. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах города. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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