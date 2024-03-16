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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933578747.html
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 16.03.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:34
2024-03-16T23:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 16 марта по состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луково (Тельмановский район) - в результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Представительство ДНР: при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 16 марта по состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луково (Тельмановский район) - в результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
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