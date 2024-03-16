https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933578747.html

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 16.03.2024

В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T23:34

2024-03-16T23:34

2024-03-16T23:34

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 16 марта по состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луково (Тельмановский район) - в результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины