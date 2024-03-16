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В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 16.03.2024
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T23:34
2024-03-16T23:34
2024-03-16T23:34
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Луково в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 16 марта по состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Луково (Тельмановский район) - в результате детонации ВОП ранен мужчина 1962 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР при детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Представительство ДНР: при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина