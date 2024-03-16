https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933495570.html

В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей

В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей

Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:07

2024-03-16T15:07

2024-03-16T16:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Мужчина попросил своего водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на улице Малая Пироговская иномарки, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку. Преступные действия фигуранта увидел случайный прохожий, который пресек незаконные действия и не дал похитить 46 миллионов рублей... Злоумышленник был задержан и с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что привлечение 32-летнего фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20240109/mandarin-1920303480.html

москва

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Прохожий остановил грабителя в Хамовниках Бдительный прохожий сохранил москвичу 46 миллионов рублей: он предотвратил кражу в Хамовниках. Крупную сумму доверили водителю. Он отошёл пообедать, оставив деньги в машине. В это время воришка разбил окно авто, впрыгнул в него по пояс и достал заветную сумку. Продержал он её в руках буквально несколько секунд – злоумышленника сразу отправил в нокаут свидетель его наглой кражи. Задержанного ждет уголовная статья. 2024-03-16T15:07 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва