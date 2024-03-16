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В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2024
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15:07 16.03.2024 (обновлено: 16:37 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933495570.html
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей
Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:07
2024-03-16T16:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Мужчина попросил своего водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на улице Малая Пироговская иномарки, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку. Преступные действия фигуранта увидел случайный прохожий, который пресек незаконные действия и не дал похитить 46 миллионов рублей... Злоумышленник был задержан и с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что привлечение 32-летнего фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.
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Прохожий остановил грабителя в Хамовниках
Бдительный прохожий сохранил москвичу 46 миллионов рублей: он предотвратил кражу в Хамовниках. Крупную сумму доверили водителю. Он отошёл пообедать, оставив деньги в машине. В это время воришка разбил окно авто, впрыгнул в него по пояс и достал заветную сумку. Продержал он её в руках буквально несколько секунд – злоумышленника сразу отправил в нокаут свидетель его наглой кражи. Задержанного ждет уголовная статья.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей

В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть из автомобиля 46 млн рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Мужчина попросил своего водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на улице Малая Пироговская иномарки, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку. Преступные действия фигуранта увидел случайный прохожий, который пресек незаконные действия и не дал похитить 46 миллионов рублей... Злоумышленник был задержан и с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привлечение 32-летнего фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.
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