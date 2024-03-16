https://ria.ru/20240316/muzhchina-1933495570.html
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей
Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:07
2024-03-16T15:07
2024-03-16T16:37
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933514861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66d2f48537579c2d3f8c645d7c5b9680.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину, который хотел украсть из автомобиля 46 миллионов рублей, задержали в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Мужчина попросил своего водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошел от припаркованной на улице Малая Пироговская иномарки, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку. Преступные действия фигуранта увидел случайный прохожий, который пресек незаконные действия и не дал похитить 46 миллионов рублей... Злоумышленник был задержан и с учетом позиции прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что привлечение 32-летнего фигуранта к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20240109/mandarin-1920303480.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933514861_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_478f1596f7878b3772739532cba57ea3.jpg
Прохожий остановил грабителя в Хамовниках
Бдительный прохожий сохранил москвичу 46 миллионов рублей: он предотвратил кражу в Хамовниках. Крупную сумму доверили водителю. Он отошёл пообедать, оставив деньги в машине. В это время воришка разбил окно авто, впрыгнул в него по пояс и достал заветную сумку. Продержал он её в руках буквально несколько секунд – злоумышленника сразу отправил в нокаут свидетель его наглой кражи. Задержанного ждет уголовная статья.
2024-03-16T15:07
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть 46 миллионов рублей
В Москве задержали мужчину, пытавшегося украсть из автомобиля 46 млн рублей