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Омский микроминиатюрист продемонстрировал кузнечика, голосующего на выборах
Омский микроминиатюрист продемонстрировал кузнечика, голосующего на выборах - РИА Новости, 16.03.2024
Омский микроминиатюрист продемонстрировал кузнечика, голосующего на выборах
Известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко рассказал РИА Новости о своей новой работе - кузнечике с бюллетенем, который голосует на выборах президента... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:43
2024-03-16T20:43
2024-03-16T23:23
выборы президента россии — 2024
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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко рассказал РИА Новости о своей новой работе - кузнечике с бюллетенем, который голосует на выборах президента России. По словам мастера, идея пришла ему на форуме "Россия" на ВДНХ. Тогда он написал на рисовом зернышке "Все на выборы". "Если вы внимательно посмотрите на мои работы, то увидите, что очень многие из них с насекомыми. Я долго думал, кого выбрать для этой миниатюры, и комаров, и других насекомых, но выбрал кузнечика. Так как он объемнее. Я засушил его заранее, еще летом. Сделал урну из пластика с прорезью под бюллетень. Самым сложным элементом был герб. Его надо было нарисовать. Напечатать такого размера невозможно. Выбор такого сюжета прост - все в этом мире, в природе, осуществляют свой выбор, от которого зависит их будущее", - рассказал Анатолий Коненко РИА Новости. По словам микроминиатюриста, работа заняла всего несколько дней. В прошлом году он попал в книгу рекордов России, когда создал самый маленький бумажный кораблик.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933574953.html
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россия, выборы президента рф, омск
Выборы президента России — 2024, Россия, Выборы президента РФ, Омск
Омский микроминиатюрист продемонстрировал кузнечика, голосующего на выборах
В Омске микроминиатюрист продемонстрировал кузнечика, голосующего на выборах