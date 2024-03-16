Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре
Девять пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Колыме остаются в стационаре
© Фото : Сергей Носов Live/TelegramВертолет "Авиация Колымы", который спас пострадавших при жесткой посадке Ми-8
Вертолет "Авиация Колымы", который спас пострадавших при жесткой посадке Ми-8
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной город, рассказал журналистам главный врач Магаданской областной больницы Михаил Степанчук.
В четверг в экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии - отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и в четверг ночью доставили всех пострадавших в Магадан.
"На сегодняшний день в стационаре находятся девять пострадавших после жесткой посадки вертолета. Один из пациентов, который ранее был госпитализирован, уже выписан. И сегодня он отправляется по месту жительства на дальнейшее лечение. Он в относительно удовлетворительном состоянии. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся необходимые дополнительные манипуляции. По тяжелым пациентам вчера были консультации врачей федерального центра города Москвы по тактике лечения, согласована тактика лечения, после подготовки будет выполнено оперативное вмешательство", - сообщил Степанчук.