Рейтинг@Mail.ru
Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре - РИА Новости, 16.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/mi-8-1933417263.html
Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре
Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре - РИА Новости, 16.03.2024
Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре
Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T08:22
2024-03-16T08:22
происшествия
магаданская область
магадан
москва
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933135058_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_4601529aca6404080ae6f36dee26a227.jpg
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной город, рассказал журналистам главный врач Магаданской областной больницы Михаил Степанчук. В четверг в экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии - отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и в четверг ночью доставили всех пострадавших в Магадан. "На сегодняшний день в стационаре находятся девять пострадавших после жесткой посадки вертолета. Один из пациентов, который ранее был госпитализирован, уже выписан. И сегодня он отправляется по месту жительства на дальнейшее лечение. Он в относительно удовлетворительном состоянии. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся необходимые дополнительные манипуляции. По тяжелым пациентам вчера были консультации врачей федерального центра города Москвы по тактике лечения, согласована тактика лечения, после подготовки будет выполнено оперативное вмешательство", - сообщил Степанчук.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html
магаданская область
магадан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933135058_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa0deca27d4cd245b8babb3bac7caf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, магадан, москва, ми-8 амтш
Происшествия, Магаданская область, Магадан, Москва, Ми-8 АМТШ
Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре

Девять пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Колыме остаются в стационаре

© Фото : Сергей Носов Live/TelegramВертолет "Авиация Колымы", который спас пострадавших при жесткой посадке Ми-8
Вертолет Авиация Колымы, который спас пострадавших при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Сергей Носов Live/Telegram
Вертолет "Авиация Колымы", который спас пострадавших при жесткой посадке Ми-8
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной город, рассказал журналистам главный врач Магаданской областной больницы Михаил Степанчук.
В четверг в экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии - отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и в четверг ночью доставили всех пострадавших в Магадан.
"На сегодняшний день в стационаре находятся девять пострадавших после жесткой посадки вертолета. Один из пациентов, который ранее был госпитализирован, уже выписан. И сегодня он отправляется по месту жительства на дальнейшее лечение. Он в относительно удовлетворительном состоянии. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся необходимые дополнительные манипуляции. По тяжелым пациентам вчера были консультации врачей федерального центра города Москвы по тактике лечения, согласована тактика лечения, после подготовки будет выполнено оперативное вмешательство", - сообщил Степанчук.
Место ЧП с вертолетом а/к Дальнереченск Авиа в Северо-Эвенский округе
Появились подробности крушения Ми-8 в Магаданской области
14 марта, 09:22
 
ПроисшествияМагаданская областьМагаданМоскваМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала