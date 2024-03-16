https://ria.ru/20240316/mi-8-1933417263.html

Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре

Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре - РИА Новости, 16.03.2024

Девять пострадавших при ЧП с Ми-8 на Колыме остаются в стационаре

Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:22

2024-03-16T08:22

2024-03-16T08:22

происшествия

магаданская область

магадан

москва

ми-8 амтш

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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Девять пострадавших после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области остаются в стационаре, одного выписали, он отправится на лечение домой в родной город, рассказал журналистам главный врач Магаданской областной больницы Михаил Степанчук. В четверг в экстренных службах сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии - отдаленный и труднодоступный Северо-Эвенский округ региона, недалеко от рудника "Кварцевый". По данным прокуратуры, предварительно, причиной аварии стала неисправность двигателя. В ЧП погиб один из членов экипажа, двое серьезно пострадали, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Спасением пострадавших занимались экипажи вертолетов компании "Авиация Колымы", которые несмотря на сильную метель и ветер отправились к месту ЧП и в четверг ночью доставили всех пострадавших в Магадан. "На сегодняшний день в стационаре находятся девять пострадавших после жесткой посадки вертолета. Один из пациентов, который ранее был госпитализирован, уже выписан. И сегодня он отправляется по месту жительства на дальнейшее лечение. Он в относительно удовлетворительном состоянии. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся необходимые дополнительные манипуляции. По тяжелым пациентам вчера были консультации врачей федерального центра города Москвы по тактике лечения, согласована тактика лечения, после подготовки будет выполнено оперативное вмешательство", - сообщил Степанчук.

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932861985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, магаданская область, магадан, москва, ми-8 амтш