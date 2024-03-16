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На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма

На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма - РИА Новости, 16.03.2024

На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма

Подготовка к мероприятию, посвященному 10-летию возвращения Крыма в РФ, идет на Красной площади в Москве, территория на данный момент перекрыта, осуществляется... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:52

2024-03-16T12:52

2024-03-16T12:52

москва

республика крым

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подготовка к мероприятию, посвященному 10-летию возвращения Крыма в РФ, идет на Красной площади в Москве, территория на данный момент перекрыта, осуществляется монтаж сцены, передает корреспондент РИА Новости. На монтируемой сцене и других объектах площадки размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь". Также на Никольской улице идет монтаж шатров. Ранее отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России сообщил, что 16 и 17 марта в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет.

москва

республика крым

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией. День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса «Таврида», современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции. 2024-03-16T12:52 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, республика крым, россия