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На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма - РИА Новости, 16.03.2024
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12:52 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/meropriyatie-1933469281.html
На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма
На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма - РИА Новости, 16.03.2024
На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма
Подготовка к мероприятию, посвященному 10-летию возвращения Крыма в РФ, идет на Красной площади в Москве, территория на данный момент перекрыта, осуществляется... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:52
2024-03-16T12:52
москва
республика крым
россия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подготовка к мероприятию, посвященному 10-летию возвращения Крыма в РФ, идет на Красной площади в Москве, территория на данный момент перекрыта, осуществляется монтаж сцены, передает корреспондент РИА Новости. На монтируемой сцене и других объектах площадки размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь". Также на Никольской улице идет монтаж шатров. Ранее отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России сообщил, что 16 и 17 марта в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет.
москва
республика крым
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"Мы вместе". Десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией
16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором жители высказались за воссоединение с Россией. День подписания соответствующего договора – 18 марта 2014 года – стал впоследствии праздничным днем. За десять лет на полуострове произошло много изменений: построены Крымский мост, трасса «Таврида», современный аэропорт, новые системы гидроснабжения и электростанции.
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РИА Новости
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96
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москва, республика крым, россия
Москва, Республика Крым, Россия
На Красной площади готовят мероприятие, посвященное возвращению Крыма

На Красной площади готовят мероприятие, посвященное 10-летию возвращения Крыма

© РИА Новости / Евгений БиятовКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Красная площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подготовка к мероприятию, посвященному 10-летию возвращения Крыма в РФ, идет на Красной площади в Москве, территория на данный момент перекрыта, осуществляется монтаж сцены, передает корреспондент РИА Новости.
На монтируемой сцене и других объектах площадки размещены баннеры, на которых изображен российский триколор, а также надписи "10 лет в родной гавани. Россия. Крым. Севастополь". Также на Никольской улице идет монтаж шатров.
Ранее отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России сообщил, что 16 и 17 марта в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет.
 
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