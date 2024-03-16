https://ria.ru/20240316/meksika-1933414586.html

В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту

В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту - РИА Новости, 16.03.2024

В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту

Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T07:51

2024-03-16T07:51

2024-03-16T07:51

в мире

мехико (штат)

мексика

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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие занятия медитацией и дыханием, после чего ненадолго уснули под открытым небом. Международный день сна отмечается с 2008 года перед весенним равноденствием для продвижения права на отдых как важнейшего элемента всестороннего здоровья. Он призван повысить осведомленность населения о существовании нарушений сна и предотвратить их с использованием медицины, образования и социальных мер. На видео из социальных сетей около двухсот человек расположились на ковриках на площади у монумента революции в центре Мехико. С надувными подушками и масками на глазах многие из них спали или готовились уснуть под слова тренера по медитации. Акция в Мехико прошла по инициативе городского правительства - для местных жителей дневная сиеста является хорошо знакомой традицией и имеет свой собственный термин. Echarse un coyotito или "прилечь как койот" отсылает к привычке мексиканских койотов спать днём и охотиться ночью и в быту означает короткий дневной сон. По данным Национального автономного университета Мексики UNAM, по меньшей мере 45% взрослого населения страны страдает бессонницей или синдромом недостаточного сна, который порождает ряд серьезных социальных проблем, влияющих на качество жизни людей.

https://ria.ru/20230317/son-1858471197.html

https://ria.ru/20240202/son-1925044902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мехико (штат), мексика