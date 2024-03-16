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В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту - РИА Новости, 16.03.2024
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07:51 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/meksika-1933414586.html
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту - РИА Новости, 16.03.2024
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту
Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:51
2024-03-16T07:51
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МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие занятия медитацией и дыханием, после чего ненадолго уснули под открытым небом. Международный день сна отмечается с 2008 года перед весенним равноденствием для продвижения права на отдых как важнейшего элемента всестороннего здоровья. Он призван повысить осведомленность населения о существовании нарушений сна и предотвратить их с использованием медицины, образования и социальных мер. На видео из социальных сетей около двухсот человек расположились на ковриках на площади у монумента революции в центре Мехико. С надувными подушками и масками на глазах многие из них спали или готовились уснуть под слова тренера по медитации. Акция в Мехико прошла по инициативе городского правительства - для местных жителей дневная сиеста является хорошо знакомой традицией и имеет свой собственный термин. Echarse un coyotito или "прилечь как койот" отсылает к привычке мексиканских койотов спать днём и охотиться ночью и в быту означает короткий дневной сон. По данным Национального автономного университета Мексики UNAM, по меньшей мере 45% взрослого населения страны страдает бессонницей или синдромом недостаточного сна, который порождает ряд серьезных социальных проблем, влияющих на качество жизни людей.
https://ria.ru/20230317/son-1858471197.html
https://ria.ru/20240202/son-1925044902.html
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в мире, мехико (штат), мексика
В мире, Мехико (штат), Мексика
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту

Мексиканцы в Международный день сна устроили массовую сиесту в центре столицы

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие занятия медитацией и дыханием, после чего ненадолго уснули под открытым небом.
Международный день сна отмечается с 2008 года перед весенним равноденствием для продвижения права на отдых как важнейшего элемента всестороннего здоровья. Он призван повысить осведомленность населения о существовании нарушений сна и предотвратить их с использованием медицины, образования и социальных мер.
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На видео из социальных сетей около двухсот человек расположились на ковриках на площади у монумента революции в центре Мехико. С надувными подушками и масками на глазах многие из них спали или готовились уснуть под слова тренера по медитации.
Акция в Мехико прошла по инициативе городского правительства - для местных жителей дневная сиеста является хорошо знакомой традицией и имеет свой собственный термин. Echarse un coyotito или "прилечь как койот" отсылает к привычке мексиканских койотов спать днём и охотиться ночью и в быту означает короткий дневной сон.
По данным Национального автономного университета Мексики UNAM, по меньшей мере 45% взрослого населения страны страдает бессонницей или синдромом недостаточного сна, который порождает ряд серьезных социальных проблем, влияющих на качество жизни людей.
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