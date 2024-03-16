https://ria.ru/20240316/meksika-1933414586.html
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту - РИА Новости, 16.03.2024
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту
Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T07:51
2024-03-16T07:51
2024-03-16T07:51
в мире
мехико (штат)
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие занятия медитацией и дыханием, после чего ненадолго уснули под открытым небом. Международный день сна отмечается с 2008 года перед весенним равноденствием для продвижения права на отдых как важнейшего элемента всестороннего здоровья. Он призван повысить осведомленность населения о существовании нарушений сна и предотвратить их с использованием медицины, образования и социальных мер. На видео из социальных сетей около двухсот человек расположились на ковриках на площади у монумента революции в центре Мехико. С надувными подушками и масками на глазах многие из них спали или готовились уснуть под слова тренера по медитации. Акция в Мехико прошла по инициативе городского правительства - для местных жителей дневная сиеста является хорошо знакомой традицией и имеет свой собственный термин. Echarse un coyotito или "прилечь как койот" отсылает к привычке мексиканских койотов спать днём и охотиться ночью и в быту означает короткий дневной сон. По данным Национального автономного университета Мексики UNAM, по меньшей мере 45% взрослого населения страны страдает бессонницей или синдромом недостаточного сна, который порождает ряд серьезных социальных проблем, влияющих на качество жизни людей.
https://ria.ru/20230317/son-1858471197.html
https://ria.ru/20240202/son-1925044902.html
мехико (штат)
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d1e058e68035910a5b14e0d0a79e846e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мехико (штат), мексика
В мире, Мехико (штат), Мексика
В Мехико в Международный день сна устроили массовую сиесту
Мексиканцы в Международный день сна устроили массовую сиесту в центре столицы
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Около 200 человек отметили международный день сна в столице Мексики Мехико массовой сиестой - участники акции в 17.00 (02.00 мск субботы) провели короткие занятия медитацией и дыханием, после чего ненадолго уснули под открытым небом.
Международный день сна отмечается с 2008 года перед весенним равноденствием для продвижения права на отдых как важнейшего элемента всестороннего здоровья. Он призван повысить осведомленность населения о существовании нарушений сна и предотвратить их с использованием медицины, образования и социальных мер.
Врач дал рекомендации по улучшению качества сна
На видео из социальных сетей около двухсот человек расположились на ковриках на площади у монумента революции в центре Мехико. С надувными подушками и масками на глазах многие из них спали или готовились уснуть под слова тренера по медитации.
Акция в Мехико прошла по инициативе городского правительства - для местных жителей дневная сиеста является хорошо знакомой традицией и имеет свой собственный термин. Echarse un coyotito или "прилечь как койот" отсылает к привычке мексиканских койотов спать днём и охотиться ночью и в быту означает короткий дневной сон.
По данным Национального автономного университета Мексики UNAM, по меньшей мере 45% взрослого населения страны страдает бессонницей или синдромом недостаточного сна, который порождает ряд серьезных социальных проблем, влияющих на качество жизни людей.
Врач рассказала о последствиях сна в обнимку с плюшевым мишкой